Fin dal suo annuncio, sapevamo che Halo Infinite sarebbe stato un gioco a servizio. L’intenzione del team di sviluppo è infatti quella di espandere il titolo, con un supporto che si estenderà per diversi anni. A distanza di quasi un anno dall’uscita (avvenuta lo scorso 8 dicembre), però, i contenuti per il single player non sono mai stati pubblicati. All’annuncio che sarebbe arrivato un prequel della nuova storia di Master Chief, dunque, in tanti si aspettavano un contenuto aggiuntivo per l’esclusiva Xbox, ma così non sarà.

Il prologo alla storia si chiama Halo: The Rubin Protocol e non sarà, appunto, un contenuto giocabile della campagna single player, ma un nuovo romanzo scritto da Kelly Gay, già autrice dei precedenti romanzi basati sul franchise di 343 Industries. Si tratta della prima opera legata al nuovo gioco della serie, e la sua pubblicazione, oramai imminente, ha lasciato di sasso i fan, confusi davanti al supporto al titolo.

Come riportato da PCGamesN, infatti, diversi fan sono rimasti molto delusi da questo annuncio, oltre che confusi. La storia del romanzo, infatti, è decisamente importante e spiega cosa è accaduto agli Spartan su Zeta Halo, svelando alcuni dettagli di rilievo della trama. Elementi decisamente importanti, che i fan non capiscono per quale motivo siano stati tagliati e non saranno inclusi all’interno del gioco vero e proprio.

Kelly Gay is amazing, but this story should be used and be written for a dlc/expansion for Halo Infinite. — Lionel (@Noctury_Xbox) July 8, 2022

“Kelly Gay è fantastica, ma questa storia avrebbe potuto essere scritta per un DLC/espansione di Halo Infinite”, uno dei tanti commenti emersi sul profilo Twitter del franchise. Già, perché la sensazione comune, tra Reddit e i vari social media, è che si tratti di un’occasione sprecata per il rilancio del gioco, che sta soffrendo della mancanza di contenuti e update regolari. Non è escluso che in futuro 343 Industries non possa realizzare un DLC basato sul libro, ma al momento le speranze sono ridotte al lumicino.