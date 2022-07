La modalità Forgia di Halo Infinite non è ancora disponibile ma abbiamo già alcune informazioni in merito grazie ad alcuni utenti che sono riusciti a testarla. La tanto attesa aggiunta all’ultimo capitolo di Halo è ormai in via di completamento e le informazioni continuano a trapelare. L’ultima di queste è una mappa realizzata da un utente che trasforma lo scenario di gioco nel Sottosopra di Stranger Things.

La creazione dall’aspetto piuttosto fedele è stata realizzata da EliteFalcon e potrete ammirarla nel video di seguito. Immerso in un bosco, il personaggio è circondato da una totale oscurità. Questa è intervallata solamente dai fulmini rossi che illuminano l’ambiente circostante. L’atmosfera finale ricorda molto da vicino quella dell’iconico Stranger Things.

La creazione potrebbe benissimo essere il miglior esempio di quanto sarà estesa la modalità Forgia di Halo Infinite. Nonostante la bellezza della breve clip, EliteFalcon rivela nelle risposte al video che ci sono voluti solo 45 minuti per realizzare la mappa. Quindi non solo le possibilità saranno vaste, ma dopo un po’ di tempo con la nuova Forgia, si riusciranno a creare degli ottimi scenari in breve tempo. Solo pochi giorni fa, infatti, abbiamo visto un lungo video che mostra tutte le possibilità offerte dalla modalità.

Forgia è stata introdotta per la prima volta in Halo 3 e da allora è stata una parte incredibilmente popolare della serie. Da qui la delusione dei giocatori di Halo Infinite quando 343 Industries ha rivelato che non avrebbe fatto parte del gioco al lancio. I motivi principali degli ulteriori ritardi di questa modalità sono dovuti alla roadmap degli sviluppatori. Il prossimo contenuto in programma, infatti, è la campagna in co-op che dovrebbe arrivare a breve. Tuttavia, lo sviluppo continua ad essere problematico e la dimostrazione arriva dall’ulteriore rinvio subito la scorsa settimana proprio dalla beta della campagna.