Halo Infinite si è ritrovato in una vera e propria tempesta di critiche nel corso dell’ultimo mese. La roadmap ideata da 343 Industries è stata un vero e proprio disastro e molte delle promesse fatte dal team sono state disattese. Tuttavia, i giocatori sono ancora fiduciosi sulle potenzialità del titolo e, soprattutto, sulla modalità Forgia che offre un enorme potenziale creativo. Nonostante il contenuto sia programmato per il mese di novembre, molti giocatori hanno già potuto provarlo con le loro mani.

Le creazioni realizzate grazie all’editor di Forgia sono già moltissime e variano tra ogni genere di crossover possibile. Molti di questi, ad esempio, si rifanno ad ambientazioni cinematografiche come quella diffusa recentemente che crea la famosissima cameretta di Toy Story all’interno di Halo Infinite. La creazione del giorno, invece, è uno scenario che riprende l’estetica cyberpunk. Il contenuto è stato realizzato da Infinite Forges, celebre per i suoi lavori con Gearbox come level artist.

Lo scenario realizzato dall’artista è senza dubbio evocativo. L’immaginario cyberpunk si adatta benissimo con le armi di Halo Infinite. La mappa realizzata da Infinite Forges sembra di dimensioni piuttosto ridotte ma offre alcune indicazioni interessanti sulla potenza dell’editor di Forgia. In particolare, oltre ai soffitti e al vicolo che ricorda qualcosa tratto da Blade Runner, gli occhi di chi guarda sono colpiti prevalentemente dall’uso delle luci.

I forged a Cyberpunk themed environment⚒️

This is without baked lighting. #HaloInfinite pic.twitter.com/vwxDNpfe5d — Infinite Forges (@Infiniteforges) September 10, 2022

Lo stesso autore, infatti, afferma di non aver utilizzato la “baked lighting”. Ciò indica che le luci che vediamo nel breve video non sono calcolate dal motore grafico. In questo modo, tutti gli effetti collegati all’illuminazione come ombre, riflessi e simili non sono presenti. Tuttavia, nonostante questa mancanza, i neon e i punti luce scelti dall’artista sono piuttosto che efficaci e restituiscono dei colori vivi che migliorano l’impatto generale sull’ambiente. Ricordiamo che la modalità Forgia per Halo Infinite è prevista per l’8 novembre 2022, siamo curiosi di vedere cosa sapranno realizzare gli utenti.