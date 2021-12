Halo Infinite, Microsoft e Sony festeggiano il lancio con il vino

Il lancio di Halo Infinite è stata l’ennesima occasione per dimostrare a tutti i giocatori che la console war non esiste. Al di là delle ottime recensioni, infatti, il gioco di casa 343 Industries ha saputo far muovere anche i pensieri di Shuhei Yoshida, capo della sezione indipendente di PlayStation, che ha saputo omaggiare al meglio l’uscita del gioco.

Cos’è successo di preciso? Molto semplicemente, Aaron Greenberg (executive di Xbox) nella giornata di ieri si trovava in un ristorante di Los Angeles, per via dei The Game Awards 2021 che si terranno questa notte. Insieme a Greenberg, in un altro tavolo, era presente anche Yoshida. A questo punto il dirigente Sony ha deciso di omaggiare Greenberg con una bottiglia di vino francese, con tanto di dedica e complimenti per il lancio di Halo Infinite.

La foto della bottiglia è stata diffusa da Greenberg in persona, tramite un post su Twitter. “Sono estremamente grato a Yoshida, eravamo nello stesso ristorante questa sera e mi ha mandato una bottiglia al tavolo con i suoi complimenti per il lancio del nuovo Halo“, ha commentato l’executive Xbox taggando Yoshida su Twitter. Il tutto accompagnato dall’hashtag #ClassAct, che si potrebbe tradurre con “Gesto di classe” Inutile ribadirlo ulteriormente: la console war non esiste, se non nelle menti dei giocatori più estremisti. Al di là dei dati di vendita e dei giochi, fuori c’è un’industria che non perde tempo a radunarsi tutta insieme nelle grandi occasioni e discute strategie comuni (e non) per il futuro dell’intrattenimento. Ed è forse la visione più bella (e anche più realistica) dell’industria dei videogiochi.

So thoughtful of @yosp who happened to be in the same restaurant tonight sending a bottle over with his compliments on the Halo launch. #ClassAct pic.twitter.com/sf10QVGzop — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 9, 2021

Halo Infinite è disponibile da ieri su PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Se ci state giocando sulle console di ultima generazione, il nostro invito è quello di non utilizzare la funzione Quick Resume delle piattaforme di Microsoft, visto che potrebbe causare un fastidioso bug.