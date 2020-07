Halo Infinite, il multiplayer è in ritardo? [Aggiornata]

Aggiornamento 24 Luglio ore 19

Secondo quanto riportato dal tweet di Brian Jarrad (Community Director di 343) il multiplayer non è in ritardo e quindi il leak è stato smentito dalla stessa società.

Nothing to see here folks, this is not true. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 24, 2020

Dopo tutto il tram tram mediatico che ancora sta dilagando sui social riguardo il gameplay mostrato ieri di Halo Infinite, sembra che le cose non tendano a calmarsi, anzi, qualche altra brutta notizia interesserà tutta la community di Halo. Sembra infatti che secondo un rumor di un giornalista vicino al team di sviluppo anche il comparto multiplayer sia indietro rispetto alla scaletta di marcia e che quindi molto probabilmente potrebbe uscire postumo rispetto alla campagna che aldilà di grossi passi indietro da parte di Microsoft farà il suo debutto con l’uscita della nuova console.

Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze e con tutte le precauzioni del caso, si tratta soltanto di un rumor e delle parole di un giornalista, nessuna comunicazione è stata data da Microsoft ne da 343 stessa, quindi per adesso ci limitiamo soltanto a riportarvi la notizia. Sicuramente quello che la casa di Redmond si sta trovando ad affrontare è una situazione alquanto difficile da gestire. Dopo aver visto il gameplay debut durante lo showcase di Xbox Halo Infinite è sembrato sottotono alla moltitudine di persone che stavano guardando con interesse a quello che doveva essere il cavallo di battaglia della nuova console di Microsoft.

Rumor: according to one of @bdsams sources Halo Infinite's multiplayer might not ship with the singleplayer this Fallhttps://t.co/OFYJTLayu9 pic.twitter.com/phKoeJ1hj3 — Nibel (@Nibellion) July 24, 2020

Quello visto ieri sera non è altro però che una vecchia build in real time su un PC. Queste le dichiarazioni ufficiali, che per molti sono addirittura false, dette soltanto per accontentare un pubblico che era affamato di risposte.

La cosa certa è che ieri abbiamo assistito comunque ad uno show congruo con la comunicazione potente di Microsoft capace di mettere in chiaro ancora una volta quanto il Gamepass sia un servizio ormai fondamentale per la casa di Redmond e quanto essa la voglia spingere soprattutto in vista dell’uscita di Series X. Voi cosa ne pensate di tutta la faccenda? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!