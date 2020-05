Halo Infinite non subirà ritardi, Microsoft conferma il periodo di uscita

Halo Infinite è stato a tutti gli effetti il primo videogioco per next gen ad essere presentato al pubblico. Da quando abbiamo visto un primo filmato del prossimo titolo di 343 Industries è già passato un anno, e ci stiamo avvicinando sempre più all’opportunità di vedere dei primi scorci di gameplay della nuova avventura di Master Chief. Prima che accada ciò, Microsoft è voluta tornare sull’uscita del gioco, andando a confermare che il nuovo capitolo di Halo non subirà alcun ritardo.

Quest’ultima affermazione della compagnia di Redmond è arrivata tramite il recente post pubblicato sul sito ufficiale di Xbox. A causa dell’epidemia globale di COVID-19, molte software house si sono ritrovate a dover rivedere i propri ritmi di lavoro, ma stando a Jerret West, il dirigente del marketing della divisione Xbox, l‘obbiettivo di Microsoft rimane quello di far uscire Halo Infinite durante le prossime festività natalizie insieme ad Xbox Series X.

Sembra quindi che 343 Industries non abbia risentitio troppo delle conseguenze derivate dall’epidemia di Coronavirus, e ciò permetterà ad Halo Infinite di rispettare il ruolino di marcia già dichiarato all’inicirca un anno fa alla presentazione ufficiale del gioco. Per scorprire di più sul gameplay del nuovo Halo non ci vorrà molto tempo, infatti nel mese di luglio ci sarà un evento digitale tutto dedicato ai titoli firts party degli Xbox Game Studios, compreso ovviamente Halo Infinite.

Prima di luglio però, nella giornata di domani 7 maggio, a partire dalle ore 17:00 andrà in onda un nuovo Inside Xbox nel quale verranno mostrati i gameplay di titoli di terze parti per Xbox Series X. Un’occasione da non perdere per dare un’occhiata ai primi scorci di gameplay di prossima generazione. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni da parte di Microsoft sull’uscita del nuovo Halo?