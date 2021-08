Halo Infinite non avrà due importanti modalità al lancio

In attesa di una data di uscita ufficiale, ancora latitante, sappiamo già che Halo Infinite sarà lanciato privo di due modalità. La notiiza proviene da 343 Industries, che in un blog post pubblicato su Halo Waypoint, l’unico punto ufficiale di tutte le informazioni dedicati allo sviluppo dei giochi della serie. Nell’articolo, lanciato nella giornata di ieri, si sottolinea come il lancio sarà accompagnato da diverse modalità, ma nello specifico ne mancheranno due.

Come riportato dal post sul blog, Halo Infinite non si doterà della campagna in co-op e della Fucina (Forge). Se per la prima non ci sono spiegazioni da dare, la seconda (per chiunque non lo sapesse) è una modalità che consente di creare le proprie mappe multiplayer in totale autonomia. “Siamo concentrati sull’offrire un’esperienza di qualità al lancio e dunque abbiamo deciso di posticipare la cooperativa, così come la Fucina”, le parole dichiarate dal creative head di 343 Industries, ovvero Joseph Staten. Ora, il ritardo potrebbe causare dei malumori ma fortunatamente il team di sviluppo ha già annunciato una finestra di lancio per questi due contenuti.

La modalità cooperativa e la fucina di Halo Infinite infatti saranno lanciate il prossimo anno. Nel 2022, dunque, tramite un aggiornamento gratuito, ci sarà la possibilità di mettere mano a queste due componenti. Per essere più precisi, la campagna co-op sarà disponibile a partire dall’aggiornamento alla Stagione 2, che debutterà a 3 mesi circa dal lancio. La Fucina, invece, sarà disponibile sei mesi dopo, quando sarà disponibile la Stagione 3. Altri dettagli delle due stagioni al momento non sono ancora stati divulgati ma vista la portata del titolo appare piuttosto chiaro come ci saranno ulteriori novità ad accompagnare le Stagioni del first person shooter.

A conti fatti, ora, manca solamente una data di uscita per Halo Infinite. Considerando il periodo di uscita di Call of Duty: Vanguard e di Battlefield 2042, è molto probabile che 343 Industries annuncerà a breve la data di lancio del gioco. Siete pronti a tornare in campo con Master Chief?