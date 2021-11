Halo Infinite non dimentica Craig, che da meme diventa leggenda

Uno dei personaggi che è rimasto nel cuore dei giocatori (non per i giusti motivi) è Craig The Brute. Svelato durante la presentazione di Halo Infinite, si è subito attirato una serie di critiche per la sua realizzazione. Nonostante ciò, 343 Industries è stata bravissima a indirizzare quello che era un sentimento popolare molto negativo in una sorta di meme, che è diventato popolare nel corso dell’ultimo anno. E il team di sviluppo ha deciso di omaggiarlo, con un bellissimo easter egg.

Nella campagna di Halo Infinite è infatti presente un omaggio a Craig. Nell’universo del gioco (o meglio, in questo specifico universo), Craig è diventato una vera rockstar, con tanto di album e tour. E la genialità di 343 Industries sta anche nei titoli scelti dal team di sviluppo per le sue canzoni, tutti ovviamente in riferimento al sentimento popolare del personaggio. La tracklist del suo album include pezzi come I Smile Inside, For The Craig, I Was Alone, I Got Tears Last Summer e l’imperdibile Grunt! Grunt! Grunt!, oltre che The Day you become a meme. Il tutto è documentato dal video che trovate poco più in basso e fidatevi, il sorriso è assicurato.

Non solo il disco: in Halo Infinite è infatti presente la locandina del tour del disco di Craig. Un vero e proprio omaggio ad uno degli idoli più improbabili del web, che è nato come un verso personaggio di gioco e alla fine si è trasformato in un meme. 343 Industries è stata bravissima ad intercettare il tutto e a trasformarlo, a suo modo, in una sorta di icona divertente. Anche questo, alla fine, si può chiamare marketing, non trovate?

Halo Infinite debutterà l’8 dicembre 2021 per console Xbox e PC via Xbox Game Pass e Steam. Potete leggere la nostra anteprima della campagna a questo indirizzo, mentre invece se preferite l’esperienza multiplayer vi ricordiamo che dal 15 novembre 2021 la beta del comparto multigiocatore si può scaricare gratuitamente per console e PC. Ovviamente anche dall’8 dicembre il multiplayer del gioco 343 Industries resterà completamente gratuito.