Halo Infinite sarà un reboot con i viaggi nel tempo, stando a un leak

Halo Infinite è di certo uno dei giochi che sta attirando a sè più attenzioni da parte degli appassionati, non solo perchè si tratta del nuovo capitolo principale della saga di Halo, ma soprattuto perchè stiamo parlando di uno dei titoli di lancio di Xbox Series X. Proprio per quest’ultima ragione, il nuovo titolo di 343 Industries avrà anche il compito di mettere in mostra le capacità della console di prossima generazione Microsoft.

Dopo che il team di sviluppo aveva dichiarato che Halo Infinite avrebbe continuato parte della storia iniziata con il quinto capitolo, un nuovo leak pubblicato su 4chan ha portato agli occhi degli appassionati diverse informazioni sulle prossime avventure di Master Chief e sulla longevità che avrà la campagna del primo Halo di prossima generazione.

Secondo questo leak, Halo Infinite si frastaglierà tra 25 missioni e la campagna avrà all’incirca la durata di 20 ore. Inoltre, sembra che il titolo possa avere al suo interno altre 35 missioni aggiuntive, così da portare tutto il contenuto a 35 ore complessive per completare il gioco. Per quanto riguarda la trama, i giocatori presumibilmente giocheranno sempre nei panni di Master Chief in ogni missione principale.

Infine, il leak suggerisce che dopo gli eventi di Halo 5 sarà possibile tornare indietro nel tempo insieme a Cortana e rivistare Reach, con gli eventi di Infinite che faranno da reboot della saga di Halo. Cosa ne pensate di quest’ultimo leak riguardo al prossimo Halo? Dieci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.