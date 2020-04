Halo Infinite, 343 mostra le registrazioni sonore del gioco

343 sta ricostruendo Halo dalle basi. Prima il motore grafico nuovo – Lo SlipSpace Engine – e successivamente i suoni, completamente rifatti per l’atteso Halo Infinite, sesto capitolo della saga. Nel corso degli ultimi mesi l’azienda americana ha distribuito una serie di clip da pochi secondi in cui è stato mostrato il lavoro di registrazione di molti suoni ambientali.

Oggi gli stessi sviluppatori hanno rilasciato un video approfondito che ne raccoglie la maggior parte, in particolar modo quelli legati ai velicoli – e ai velivoli. Ve li mostriamo di seguito con questo filmato:

Possiamo supporre che il cingolato permetta di ricreare il nuovo sonoro dello Scorpion, – il carro armato simbolo di Halo – mentre il jet a reazione potrebbe essere il Pelican. L’elicottero lascia presagire il ritorno dell’Hornet o comunque un velivolo a elica, mentre la buggy fa volare la nostra immaginazione al Moongose o al Warthog, celebre veicolo guidato con torretta da Master Chief. La cura nei dettagli sembra essere importante, testimonianza del fatto che 343 non voglia assolutamente sbagliare con Halo Infinite, anche perché sono passati ben 5 anni dall’ultimo capitolo e la voglia di rivalsa del brand è grande. Le ultime voci parlano del gioco più ambizioso mai realizzato da Microsoft per Xbox.

Se siete interessati a queste particolarità sullo sviluppo del gioco, sappiate che sono state rilasciate altre clip dedicate alle armi e al suono di alcune cose “misteriose”. Hanno sfruttato persino un cane di piccola taglia – un Bulldog Francese – per replicare quello che sembra essere la nuova “voce” degli Unggoy – Grunt-, i simpatici nemici alieni facenti parte della ormai ex confederazione Covenant. Qua potete trovare qualcosa in merito, è un canale di un utente che li sta riproponendo tutti adeguatamente, suddividendoli per tipologia e dettagli. Voi che cosa ne pensate di questi suoni? Vi siete fatti delle domande a che cosa potrebbe essere associati?