Halo Infinite rivela i mostruosi requisiti PC

Halo Infinite è il prossimo capitolo della famosa saga FPS, presente sul mercato ormai da poco più di vent’anni. Nonostante il suo rilascio sia previsto per arrivare l’8 dicembre, la parte multiplayer del titolo è già stata resa disponibile da pochissimo, e i fan la stanno acclamando a gran voce. L’opera è riuscita addirittura a superare un altro colosso su Steam in pochissimo tempo, nonostante appunto non si abbia ancora la versione completa del prodotto, quindi quest’ultimo capitolo promette indubbiamente bene.

Adesso che il multiplayer è disponibile al pubblico, quindi, gli sviluppatori del titolo, 343 Industries, hanno finalmente rilasciato i requisiti necessari per poter giocare Halo Infinite sul proprio PC. Prima di ciò, però, hanno anche listato una serie di driver raccomandati da accompagnare al titolo, e sono quelli che seguono:

Nvidia — GeForce Game Ready da 496.49 in su

— GeForce Game Ready da 496.49 in su AMD — Radeon Software Adrenalin for Halo Infinite

— Radeon Software Adrenalin for Halo Infinite Intel — le GPU Intel non sono ancora supportate da Halo Infinite.

Per quanto riguarda i requisiti, invece, ecco quelli minimi e quelli raccomandati:

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 RS5 x64

: Windows 10 RS5 x64 Processore : AMD Ryzen 5 1600 oppure Intel i5-4440

: AMD Ryzen 5 1600 oppure Intel i5-4440 RAM : 8 GB

: 8 GB Scheda video : AMD RX 570 oppure Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 oppure Nvidia GTX 1050 Ti Memoria: 50 GB

Requisiti raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 19H2 x64

: Windows 10 19H2 x64 Processore : AMD Ryzen 7 3700X oppure Intel i7-9700k

: AMD Ryzen 7 3700X oppure Intel i7-9700k RAM : 16 GB

: 16 GB Scheda video : AMD RX 5700 XT oppure Nvidia RTX 2070

: AMD RX 5700 XT oppure Nvidia RTX 2070 Memoria: 50 GB

Come avete avuto modo di vedere, quindi, Halo Infinite presenta dei requisiti piuttosto alti su PC, ma indubbiamente non è una sorpresa: alla fine si parla di un titolo che sta approdando soltanto adesso alla next-gen, per cui dati del genere sono totalmente nella norma. Nell’attesa del rilascio ufficiale del titolo completo vi invitiamo a tuffarvi nel multiplayer di quest’opera, che la giochiate da PC o da Xbox One o Xbox Series X/S, e se ancora non siete convinti sul da farsi potete schiarirvi le idee con il nostro provato sul multigiocatore di Halo Infinite.