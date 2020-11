Halo Infinite: sarà presente una modalità battle royale?

Halo Infinite è probabilmente il gioco più atteso dai possessori di Xbox Series X e S. Dopo il disastroso video presentazione negli scorsi mesi, 343 Industries ha deciso di fare dietro front rimandando il progetto al 2021 creando scompiglio tra il pubblico. Se a questo aggiungiamo anche la questione del Director che ha abbandonato il progetto, la situazione in casa 343 non è di certo delle migliori. Vista la situazione gli appassionati del brand non vedono l’ora di scoprire qualcosa di più a riguardo, visto che a conti fatti non si è più visto nulla dall’ultimo trailer rilasciato ben 4 mesi fa.

In queste ore un rumor sta tornando di moda su Twitter il quale confermerebbe alcune novità riguardanti Halo Infinite, la più clamorosa sarebbe una modalità battle royale inserita all’interno del gioco. Secondo il leak tale modalità dovrebbe essere ambientata sullo Zeta Halo Ring. Una aggiunta che non farà felici i fan di vecchia data probabilmente, ma che comunque potrebbe risultare decisamente interessante come “plus” oltre alla campagna in singolo e ad una componente online.

Leak: Halo Infinite will function similarly to the Master Chief Collection as 343 plans to release 4 "chapters" in the decade of supporting Infinite. 2 spin off titles are currently in the planning stage.

Splicespace engine is continued to be upgraded throughout 2020's (1/9)

