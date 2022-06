A distanza di poco meno di un anno dal lancio, 343 Industries non ha ancora annunciato né svelato ufficialmente i prossimi contenuti per la campagna e per il multiplayer di Halo Infinite. Sappiamo già che la nuova avventura di Master Chief non si limiterà a ciò che abbiamo avuto modo di giocare in questi mesi, ma il team di sviluppo non si è ancora pronunciato in merito a quali tipi di DLC, espansioni e modalità aggiuntive per il multiplayer verranno aggiunte in maniera definitiva. Oggi però, grazie a un leak, forse siamo riusciti a scoprire quali saranno i prossimi contenuti in arrivo nel first person shooter.

L’indiscrezione proviene dallo YouTuber Sean W, che afferma di aver ricevuto informazioni in merito allo stato dei lavori di Halo Infinite da una fonte che desidera rimanere anonima. Le informazioni si dividono tra multiplayer e single player, con contenuti legati a nuove modalità di gioco e ovviamente il tanto atteso DLC per la campagna di Master Chief.

Partiamo proprio dal multigiocatore: stando allo YouTuber, Halo Infinite riceverà a breve una modalità Battle Royale, da 60 giocatori con due mappe originali. Il lancio sarebbe previsto nel corso del 2023, ma non è stato in grado di fornire una finestra di lancio più specifica. Tra le Stagioni 3 e 6 del multiplayer, invece, il gioco riceverà nuove armi e nuovi veicoli, alcuni presi anche in prestito dai giochi più vecchi della serie. La terza season, inoltre, dovrebbe durare almeno sei mesi, ma in questo caso lo YouTuber non è certo di questa informazioni.

Per quanto riguarda la campagna single player, ci sarebbero brutte notizie, almeno per quanto riguarderebbe la disponibilità del DLC, prevista almeno internamente per il 2024. Alla guida della storia ci sarebbe Jason Staten, ex Bungie e pilastro di 343 Industries, che ha guidato il team di sviluppo tra il 2020 e il 2021, aiutandolo a lanciare il gioco.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste notizie con le pinze. Al momento infatti i nuovi contenuti del gioco non sono ancora stati annunciati ufficialmente e navighiamo nel campo dei rumor e delle ipotesi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità di rilievo.