Halo Infinite: scovato un particolare tributo a Craig il Brute

Halo Infinite è finalmente disponibile da ieri, e molti appassionati stanno cominciando la nuova epopea spaziale di Master Chief. Parlando di uno dei giochi più attesi dell’anno, in molti stanno già pubblicando in rete una serie di contenuti e pareri sulla campagna in single player del nuovo Halo. Tra le prime scoperte emerse in rete, un appassionato ha voluto mostrarci un particolare easter egg scovato nel gioco.

Questo appassionato ha pubblicato su Reddit la sua ultima scoperta, ovvero una roccia che sembra incredibilmente simile a Craig il Brute; uno dei primi meme che scaturirono dal primissimo trailer di gameplay di Halo Infinite. Questa roccia sembra essere stata scovata all’interno del nuovo anello Zeta Halo, campo di battaglia che fa da sfondo alla nuova attesissima iterazione del noto brand FPS.

La roccia è talmente ben scolpita che non sembra affatto un caso che riprenda le fattezze del volto di Craig. Per questo l’utente sottolinea come questo ritrovamento si possa definire come un vero e proprio easter egg ben inserito all’interno del mondo di gioco a mondo aperto.

Sebbene la campagna di Halo Infinite abbiamo solamente un giorno di vita, i fan della saga sci-fi in prima persona stanno godendo dell’ottima modalità multiplayer free-o-player da ormai diverse settimane- Vi ricordiamo che, sia il multiplayer che la campagna in single player sono disponibili all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.