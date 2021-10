Halo Infinite sembra avere il multiplayer definitivo, stando ai primi pareri

Halo Infinite è da poco entrato nella fase di open beta del gioco, il che significa che l’attesissima opera è disponibile a tutti per poterla testare prima del suo rilascio ufficiale. Ovviamente, varie testate giornalistiche non se lo sono fatte dire due volte ed hanno subito messo mano sul titolo targato 343 Industries, e abbiamo già numerosi riscontri al riguardo, tra cui uno molto particolare di Paul Tassi, membro della rivista statunitense Forbes.

Dopo aver testato il gioco, Tassi azzarda un’affermazione parecchio potente: dice che Halo Infinite sarebbe stato un titolo incredibile anche se non fosse stato presente la modalità singleplayer al suo interno. A questo punto, un’opinione così forte non può che farci pensare che la modalità multiplayer sarà intrattenente abbastanza da non rendere necessario giocare ad Halo Infinite senza amici, e che anzi, senza di questi potrebbe addirittura perdere ciò che rende quest’opera caratteristica rispetto alle precedenti della saga.

Paul Tassi ha fatto questa affermazione rafforzandola dicendo che è stata particolarmente apprezzata la modalità Big Team Battle. Insomma, tutto ciò potrebbe essere un lato positivo, come potrebbe essere uno negativo, in quanto questo potrebbe avere un impatto sulla campagna del gioco. Sappiamo già che quest’ultima non ha avuto un buon primo impatto con l’utenza del titolo, per cui non ci resta che aspettare di avere maggiori informazioni al riguardo per poter trarre le nostre conclusioni.

Halo Infinite è il sesto capitolo dell’intera saga di Halo, e verrà rilasciato ufficialmente su PC, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dall’8 dicembre di quest’anno. La data è molto vicina, per cui non ci resta che aspettare pazientemente l’arrivo di questo attesissimo titolo e, nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro articolo riguardo una possibile modalità Battle Royale da record all’interno del gioco.