Halo Infinite si mostrerà a luglio, è ufficiale

Non serviva ulteriormente una nuova conferma, ma 343 ha voluto comunque ribadire la presenza di Halo Infinite a luglio durante l’evento Xbox 20/20 dedicato ai titoli esclusivi degli Xbox Game Studios. Possiamo senz’altro dire che la piccola dichiarazione sul sito lascia comunque buone sensazioni sul titolo, visto che la software house sembra davvero esaltata dall’idea di mostrare finalmente in azione il prossimo Halo Infinite.

343 ha infatti detto: “Potreste aver sentito e visto delle persona parlarne indirettamente, ma siamo incredibilmente molto entusiasti di confermare la presenza di Halo Infinite come uno dei tanti giochi first-party inclusi all’evento Xbox 20/20 di luglio. Preparatevi” Proprio quel “preparatevi” non può che generare premesse interessanti, soprattutto per tutti gli appassionati che attendono ormai da diversi anni un nuovo Halo.

Sono passati ben 5 anni da Halo 5 Guardians, un tempo che ha permesso a 343 di lavorare come mai prima d’ora, evitando il crunch e concentrandosi nello sviluppo di un motore grafico proprietario, lo SlipSpace Engine, e su rivisitazioni della struttura del gioco. Con l’avvento di Xbox Game Studios, 343 si è riscoperta, impegnandosi per regalare ai fan di tutto il mondo, l’Halo che da sempre viene richiesto a gran voce.

Su Halo Infinite si sa davvero poco. È un soft reboot della saga, il design è stato completamento rivisto per incontrare i gusti sia dei fan più nostalgici sia dei giocatori delle nuove generazioni. Halo Infinite è previsto per la fine del 2020 e, salvo rimandi, sarà il titolo di lancio di Xbox Series X. Vi ricordiamo che il titolo uscirà anche per Xbox One e PC.

Ora resta da capire che cosa vedremo a luglio del gioco e soprattutto se ci sarà una Beta multiplayer. Vedremo un gameplay approfondito? Oppure un semplice trailer narrativo? A questo punto lo scopriremo a luglio, nella speranza di ritrovarci con un grande Halo davanti agli occhi.