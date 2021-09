Halo Infinite: test multiplayer questo fine settimana, tutti i dettagli

Non abbiamo ancora finito di provare Halo Infinite. Come annunciato da Microsoft nel corso delle scorse ore, infatti, il gioco di 343 Industries tornerà con un altro test multiplayer per i giocatori. Le nuove sessioni di gioco hanno però una grossa novità, che si slega del tutto dal modus operandi che abbiamo visto negli ultimi due mesi.

A differenza degli altri test tecnici, infatti, i nuovi test di Halo Infinite sono disponibili praticamente per tutti. Basterà infatti essere iscritti al programma Xbox Insider: come si può fare tutto ciò? Semplicemente scaricando l’applicazione del programma e iscrivervi sopra. La selezione si applica praticamente un automatico, dunque sarà possibile partecipare senza nessun tipo di vincolo o senza dover essere selezionati ed essere inseriti in una lunga lista d’attesa.

Come funzionerà il nuovo test di Halo Infinite? Molto semplicemente, sarà diviso in una tre giorni di prove su determinate mappe in modalità già predefinite. Il test tecnico si svolgerà dal 1 al 3 ottobre 2021, con le seguenti modalità e scenari di gioco:

Venerdì 1 ottobre: Capture The Flag

Sabato 2 ottobre: Capture The Flag e Total Control

Domenica 3 ottobre: Capture The Flagh, Totale Control e Slayer

Report in, Spartan. All #XboxInsiders on Xbox are invited to join Weekend 2 of the #HaloInfinite Tech Preview! Check the Xbox Insider Hub app for details. Not an Xbox Insider? Joining takes seconds–just install the Xbox Insider Hub app from the Store! https://t.co/TuU5uoNHw6 pic.twitter.com/dTB1NpPbKm — Xbox Insider (@xboxinsider) September 27, 2021

Tutte le modalità di gioco di Halo Infinite si svolgeranno su un’unica mappa, ovvero Fragmentation. Chiunque completerà 10 partite durante il periodo del test tecnico riceverà un’emblema speciale per il proprio Spartan non appena il gioco sarà lanciato a dicembre. Una ricompensa adeguata per poter permettere a 343 Industries di analizzare ancora al meglio le performance del gioco.

Halo Infinite sarà disponibile a partire dall’8 dicembre 2021, in esclusiva su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il titolo approderà anche su PC, sia su Steam che su Xbox Game Pass. Durante l’ultimo test tecnico abbiamo avuto modo di osservare anche i grandi passi avanti a livello tecnico effettuati dal gioco, di cui potete vedere alcune immagini a questo indirizzo.