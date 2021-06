Halo Infinite, un’infornata di informazioni appena prima dell’E3

Con l’E3 2021 alle porte, era inevitabile che i primi rumor su Halo Infinite cominciassero a circolare. Proprio nella serata italiana di ieri il nuovo gioco di 343 Industries è stato infatti protagonista di un corposo rumor, che include una presunta finestra di lancio e alcuni dettagli sul gioco che dovrebbero essere svelati proprio durante lo showcase di Xbox & Bethesda previsto per la prossima domenica. Come da tradizione, essendo voci di corridoio non confermate, vi invitiamo a prendere quello che leggerete nelle prossime righe con le pinze.

Halo Infinite: l'esclusiva più attesa

Stando a quanto riportato su Internet da un utente che afferma di avere fonti molto vicine a Microsoft e Xbox Game Studios, la conferenza dell’E3 2021 della casa di Redmond si aprirà proprio con Halo Infinite. Ci sarà un piccolo assaggio della campagna single player, soprattutto per far vedere al giocatore i miglioramenti tecnici rispetto al primo trailer di reveal. Ci sarà però spazio anche per il multiplayer, che sarà il cuore della presentazione del nuovo gioco. Una demo (o public beta) del comparto multigiocatore sarà inoltre disponibile alla fine dello show per tutti, anche se ovviamente non sono state specificate le piattaforme ma conoscendo la natura del gioco e la filosofia di Phil Spencer è molto probabile che sarà disponibile anche su PC (via Xbox Game Pass).

Proprio il multiplayer di Halo Infinite è uno degli argomenti più trattati da queste ultime voci di corridoio. Nel report si parla infatti di una nuova modalità di gioco, una sorta di ibrido tra Battle Royale + Battlefield Conquest + Halo BTB, il tutto allo stesso tempo. Ovviamente 343 Industries non è mai entrata nel dettaglio di ogni singolo elemento di gioco, quindi la natura di queste informazioni è da prendere con estrema cautela.

Il rumor poi passa alla data di uscita o meglio alla finestra di lancio di Halo Infinite. Inizialmente previsto per novembre 2020 (il gioco avrebbe dovuto accompagnare il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S), ora il titolo sarebbe previsto per settembre 2021. Non sono stati elencati possibili bundle o edizioni speciali ma conoscendo Microsoft e soprattutto il valore del franchise per le console Xbox è molto probabile che durante l’E3 2021 si saprà qualcosa di più in merito a Collector’s Edition, bundle speciali con le due console di nuova generazione e molto altro.