Fin dal lancio, avvenuto il 15 novembre 2021, il multiplayer di Halo Infinite ha subito una serie di critiche ed è stato afflitto da diversi problemi, alcuni ancora in fase di risoluzione. Oggi, a distanza di oltre 6 mesi dal suo arrivo, la community del first person shooter di casa 343 Industries e Xbox Game Studios ha segnalato un altro, enorme problema, legato al termine delle partite.

Come riportato su Twitter, da qualche giorno Halo Infinite procede al download di circa 1GB di file aggiuntivi al termine di ogni partita multiplayer. Il problema, segnalato a 343 Industries, non sarà però risolto a breve. Il team di sviluppo ha infatti promesso che indagherà sulla questione intorno ad agosto e pur mancando pochi giorni all’inizio del nuovo mese estivo, questi download stanno cominciando a pesare sulle connessioni dei giocatori statunitensi e non solo.

“Il vostro gioco sta diventando ingiocabile per chiunque non possa coprire finanziariamente il costo dei download”, le parole di un utente Twitter in risposta al comunicato di 343 Industries che annunciava un fix per questo problema proprio per il prossimo mese. I problemi sono evidenti: negli Stati Uniti d’America, infatti, pur avendo dei contratti flat, molto spesso si ha disposizione un numero limitato di dati. Oltre la soglia stabilità dal provider, si paga di più per ogni mega scaricato. Appare dunque chiaro che non tutti possano dunque permettersi di scaricare 1GB dopo ogni partita.

Si tratta solamente dell’ennesimo problema del multiplayer di Halo Infinite. Al di là della scarsità dei contenuti e dell’alto costo dei cosmetici, il gioco di casa 343 Industries è stato afflitto da bug, problemi di sincronizzazione dei server e continui problemi di stabilità. Una situazione decisamente assurda, che non rende giustizia allo splendido comparto single player, giudicato da critica e giocatori come uno dei migliori episodi di sempre. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.