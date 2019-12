Halo Infinite: i test multiplayer inzieranno nel 2020

Sono già passati sei mesi dal primo annuncio ufficiale di Halo Infinite, e stando a quanto sappiamo in questo momento, il nuovo titolo della saga di Master Chief arriverà sul mercato solamente tra un anno a partire da questo momento; quando andrà ad accompagnare il rilascio di Xbox Series X, dando il via a una nuova generazione videoludica.

In un post di fine anno, gli sviluppatori di Halo Infinite, 343 Industries, hanno voluto rivelare alcuni nuovi dettagli sul gioco. Il team ha annunciato che Halo Infinite sarà giocabile nel 2020 da una parte di giocatori tramite delle fasi alpha/beta multiplayer. Inizialmente questi test saranno ad invito per poi renderli pubblichi per tutti gli interessati.

Non è esattamente chiaro che modalità verranno inserite nei test o in quale periodo del 2020 prenderanno il via. Per ora sappiamo solamente che si concentreranno sul multiplayer del gioco. A tal fine, il post sul blog ha anche rivelato che 343 ha un proprio team composto unicamente da giocatori professionisti intento ad aiutare a trovare il miglior equilibrio possibile per la componente multi giocatore di Halo Infinite.

Sebbene, ancora una volta, i dettagli siano scarsi, il team ha inoltre affermato ritornerà un’aggiunta che è stata molto apprezzata in Halo Reach, la modalità Forgia. Cosa pensate di queste nuove informazioni su Halo Infinite?