Halo The Master Chief Collection: 343 Industries non nega le mod a pagamento

Dopo anni di richieste da parte degli appassionati, finalmente la Halo The Master Chief Collection è sbarcata anche su PC lo scorso dicembre, realizzando così la volontà dei giocatori che hanno potuto godere solamente dei primi 2 capitoli della saga di Master Chief sui propri PC. Di recente, Michael Fahrny di 343 Industries ha parlato di una nuova possibilità che potrebbe essere aggiunta alla collection in futuro: le mod a pagamento.

Il tutto funzionerebbe in modo molto semplice, si darebbe la possibilità agli utenti di creare le proprie mod personalizzare e metterle in vendita tramite Steam Workshop e guadagnarci qualcosa. “Al momento stiamo ancora tastando il terreno per quanto riguarda la community del modding. Abbiamo alcuni obiettivi a lungo termine che riguardano la scena dei modder, ma è ancora troppo presto per entrare nei dettagli.” Ha dichiarato Fahrny in un comunicato pubblicato su Halo Waypoint.

Queste dichiarazioni che arrivano direttamente da 343 Industries non vanno a negare, almeno per il momento, la possibilità che in futuro possano essere aggiunte delle mod a pagamento da sfruttare su Halo Master Chief Collection; ma sembra che non sia una delle priorità del team di sviluppo in questo momento. Probabilmente sarà ancora un lungo percorso, e ci saranno delle regole da prestabilire prima di dare l’ok al mettere sul mercato le mod create dagli utenti.

Ora che la Halo The Master Chief Collection è arrivata anche su PC, il team sembra intenzionato a supportare per il meglio la collezione che ripercorre le gesta dello Spartan più amato, e l’aggiunta delle mod potrà essere solamente uno dei tasselli che delineeranno la longevità della vita dei titoli su PC. Vi piacerebbe vedere introdotte delle mod a pagamento all’interno della collection?