Halo Master Chief Collection non supporterà le configurazioni a doppia GPU

Halo Master Chief Collection non supporterà, in versione PC, le configurazioni a doppia GPU: ecco la dichiarazione di 343 Industries.

In quest’ultimo periodo siamo stati tutti molto concentrati su Gears 5, la nuova esclusiva Microsoft che ha segnalato ottimi numeri tramite Xbox Game Pass. Guardando al futuro, si sta già pensando a cosa avrà da offrire Xbox Scarlett, sopratutto con Halo Infinite. Non dobbiamo però dimenticarci che i giocatori PC sono ancora in attesa di Halo Master Chief Collection. Il team di sviluppo, fortunatamente, continua ad aggiornarci sulla prosecuzione dei lavori. In un recente post sul blog ufficiale, è stato comunicato che il gioco non supporterà le configurazioni con doppia GPU.

Non viene indicata una vera e propria motivazione dietro alla mancanza del supporto, ma si può facilmente presumere che sia legata al grande numero di motori di gioco utilizzati nella collection. I vari capitoli di Halo Master Chief Collection sfruttano engine proprietari, insieme a due engine dedicati alla rimasterizzazione; a questi bisogna anche sommare l’Unreal Engine 4, usato per alcune personalizzazioni. Riuscire a ottimizzare tutto non è un lavoro da poco, per nessun sviluppatore.

Perlomeno, 343 Industries ha affermato che, dal lato performance, la versione PC di Halo Master Chief Collection si sta dimostrando valida, per i setup a singola GPU. “Siamo rimasti in contatto con vari produttori di schede grafiche per assicurarci che più schede possibili siano supportate da Halo Master Chief Collection su PC, grazie ai nostri e ai loro sforzi.”

“Vogliamo inoltre far sapere agli utenti PC che SLI di Nvidia e Crossfire di AMD non saranno ufficialmente supportate dal gioco su PC. Durante il nostro lavoro abbiamo appurato che le performance offerte da singole schede erano valide a sufficienza da rendere SLI e Crossfire non necessarie.” Diteci, voi cosa ne pensate?