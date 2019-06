Halo: The Master Chief Collection sarebbe dovuto uscire anche su PS4?

Sta ultimamente rimbalzando in rete una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso: Halo: The Master Chief Collection sarebbe potuto sbarcare su PS4.

Nelle ultime ore sta rimbalzando in rete una notizia che, se confermata, avrebbe a dir poco del clamoroso. A quanto pare, infatti, Microsoft avrebbe seriamente pensato di portare una delle sue saghe di punta su PlayStation 4, la console diretta concorrente di Xbox One. Il titolo in questione, tra le altre cose, è anche uno dei più iconici dell’intera scuderia Microsoft. Stiamo infatti parlando della Halo: The Master Chief Collection.

Ma da dove viene questa indiscrezione, tanto clamorosa quanto sulla carta decisamente poco plausibile? A essere la fonte di tale possibile arrivo della Halo: The Master Chief Collection su PS4 è un ex-giornalista di IGN PlayStation, Colin Moriarty. Moriarty in particolare ha inoltre dichiarato di averlo saputo da voci decisamente affidabili.

Tale ipotesi è quindi a quanto pare stata discussa a lungo tra i dirigenti Microsoft. Un lungo processo decisionale che, vista la situazione odierna, ha portato ad un nulla di fatto. Che ci sia ancora tempo per vedere Halo: The Master Chief Collection su PS4 ?

Moriarty ha inoltre rincarato la dose, affermando che non sarebbe per nulla sorpreso di veder arrivare nel corso dei prossimi anni titoli sviluppati direttamente dagli Xbox Game Studios sulle console di casa Sony. La politica sul gaming di Microsoft per lui è infatti decisamente basata ora sui software/services e non riguarda l’hardware. I minori ricavi persi dalle vendite di console saranno quindi ampiamente ripagati secondo Moriarty da quelli fatti segnare dai vari titoli. Una politica che, messa su questo piano, avrebbe decisamente senso.

Che ne pensate delle parole di Colin Moriarty? Credete davvero che Microsoft si possa aprire così tanto con la console di casa Sony? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.