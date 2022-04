Sebbene lo scorso dicembre abbiamo assistito al tanto atteso Halo Infinite, 343 Industries sta continuando ad aggiornare sistematicamente anche la Master Chief Collection. La collezione che comprende tutti i capitoli principali della saga è ormai disponibile sia su console Xbox che su PC, e di conseguenza anche sul recente hardware portatile Steam Deck. Con l’ultimo aggiornamento, però, i giocatori della Master Chief Collection stanno sperimentando sia gioie che dolori.

Proprio in queste ore 343 Industries ha rilasciato una nuova patch per la Halo Master Chief Collection che introduce una serie di novità sia per il terzo capitolo della saga che per il suo spin-off ODST. Nello specifico c’è una novità che era molto attesa dai fan, e si tratta della possibilità di giocare in co-op ad entrambe le campagne dei titoli anche se i due utenti stanno giocando su due piattaforme diverse.

Oltre a questa novità molto apprezzata, però, con l’arrivo del nuovo update si è creato anche un grosso problema. In queste ore, infatti, la Halo Master Chief Collection non sta funzionando né su Steam Deck e nemmeno sui sistemi Linux Proton. A quanto pare il colpevole di questa problematica sarebbe Easy Anti Cheat, e per risolvere il tutto basterebbe eliminare un determinato file all’interno della cartella d’installazione.

If, like me, it no longer runs for you.

Delete this directory: "easyanticheat" in the installed folder.

Then you can at least play offline on Linux / Steam Deck like before.

— GamingOnLinux ⭐ (@gamingonlinux) April 12, 2022