Mentre una parte di appassionati si sta concentrando sui prossimi contenuti in arrivo per Halo Infinite, c’è chi rimane ancorato al passato dall’acclamata saga di Bungie e 343 Industries con la Master Chief Collection. Il pacchetto contenente la maggior parte dei titoli del franchise sci-fi, ha permesso a molti di giocare, o rigiocare, la saga nella sua completezza, e proprio questa collection è stata di ispirazione per un modder, il quale ha realizzato un colossal vero e proprio con la prima trilogia della saga.

Questo progetto fan-made ha un nome, ovvero Halo Reborn, e come abbiamo già anticipato si tratterà di una mod per la Master Chief Collection. L’idea alla base di questa mod è quella di unire la trilogia originale in un’unica esperienza coesa e da giocare tutta d’un fiato, ma non solo. La mod propone anche un rivisitazione grafica così da apparire come se fosse un gioco PC d’epoca moderna. Ci saranno nuovi ambienti, armi e modifiche al design dei livelli in tutti e tre i giochi, con nuove meccaniche e anche la presenza di alcuni contenuti tagliati.

Proprio i nuovi livelli verranno creati da zero e saranno gestiti in modo da rendere omaggio alla trilogia originale. Alexis, l’autore di questa mod, ha dichiarato che a questo progetto ci sta lavorando insieme a un team composto da 14 persone, le quali, al momento “stanno espandendo le funzionalità presenti nei giochi originali aggiungendo un sistema di smembramento per tutti i modelli, un HUD rivisto e una parte di sandbox del gioco più arricchita con nuove armi, nemici e veicoli”.

Ad accompagnare questo annuncio c’è anche un trailer che mostra il progetto Halo Reborn per come è al momento. C’è poco da fare, il tutto si presenta molto bene, e l’idea di poter giocare tutto in un colpo solo l’intera prima iconica trilogia, con una veste rivista e diverse novità, fa già parecchia gola agli appassionati.