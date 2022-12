Non sembra esserci pace per Halo. Il multiplayer fatica ancora a decollare e 343 Industries continua a perdere personale essenziale per lo sviluppo. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro per Infinite, l’ultimo capitolo della serie, Microsoft deve vedersela con un’opposizione di copyright, a causa di un trademark inerente ai giochi di Master Chief depositato lo scorso anno.

Andiamo con ordine: a dicembre 2021 Microsoft decise di fare richiesta per registrare il marchio Halo: The Endless. Nessuno, al momento, sa di cosa si tratti. Potrebbe trattarsi di uno spin-off oppure di un contenuto aggiuntivo per la campagna single player di Infinite. La natura del contenuto però non ci interessa molto, almeno per ora, visto che la notizia è un altro: il nome scelto da 343 Industries e il colosso di Redmond ha fatto irritare Amplitude Studios, sviluppatore parigino che lavora al franchise di Endless, che ha prodotto diversi capitoli di diversi giochi, tra cui Endless Space, Endless Legend e così via. Il team di sviluppo francese ha dunque deciso di opporsi a questa registrazione.

L’opposizione di Amplitude Studios alla registrazione del marchio potrebbe indicare la voglia di non essere accostati al trademark di Halo oppure una semplice protezione. Ma per Microsoft non è una novità, che già in passato si trovò costretta a cambiare il nome di SkyDrive in OneDrive: all’epoca ci pensò Rupert Murdoch, magnate statunitense e proprietario della società a sfidare il colosso di Redmond in tribunale, arrivando addirittura a vincere. Difficilmente tra Amplitude Studios e Microsoft si finirà in tribunale. Più facile, invece, una risoluzione più veloce per le parti, che potrebbero arrivare a un piccolo compromesso.

Microsoft's trademark has been opposed by Amplitude Studio's of Paris, France and is currently waiting Microsoft to defend their application.

Nel mentre che la querelle legale va avanti, sono in tanti a chiedersi esattamente cosa sarà Endless e quale sarà il futuro di Halo Infinite. La player base del gioco è in attesa di novità decisamente importanti e speriamo vivamente che dopo questa piccola disputa Microsoft possa finalmente svelare il futuro del gioco. Questa volta senza commettere ulteriori errori.