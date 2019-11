Halo Reach, il remaster non avrà un framerate limitato

Nelle settimane scorse gli sviluppatori di 343 Industries che stanno curando la nuova versione di Halo Reach avevano ipotizzato un possibile cap del framerate a 60 fps della versione PC per evitare alcuni problemi durante i combattimenti nella fase finale della campagna. Il gioco, che ormai risale a nove anni fa, era stato infatti originariamente progettato per funzionare su Xbox 360 a 30 fps come quasi sempre succedeva in quella generazione di console.

Nell’ultimo aggiornamento del diario di sviluppo sul sito ufficiale, il team ha spiegato che “l’implementazione del framerate variabile su PC aveva inizialmente causato una serie di effetti negativi: da un ritardo nei comandi con il mouse (l’opposto di ciò che normalmente dovrebbe accadere) a una complessiva instabilità – si legge nell’articolo – Il team ha lavorato in maniera serrata per introdurre dei miglioramenti e i primi risultati già si vedono”.

Il community manager di 343 Industries Tyler Davis spiega che il team è cosciente del fatto che il framerate sbloccato è una caratteristica molto attesa dai giocatori PC e per questo l’opzione sarà disponibile fin da subito con il lancio di Halo Reach. Tuttavia nel messaggio viene precisato che si tratta comunque di una versione che deve essere considerata ancora sperimentale: per questo il team di sviluppo continuerà a tenerla sotto stretta osservazione anche dopo l’uscita anche in base alle segnalazioni dei giocatori.

Ad ogni modo ci sono anche altri aspetti della conversione di Halo Reach sui quali il team sta ancora lavorando e tra questi c’è anche il comparto audio. “Sappiamo che ancora in molte parti del gioco l’audio non è ai livelli che voi e noi ci aspettiamo – fa sapere il team – Servirà comunque del tempo per trovare delle soluzioni che possano migliorare questo aspetto e si sta continuando a lavorare”. Halo: Reach uscirà come DLC della Master Chief Collection il 3 dicembre prossimo su Xbox One, Microsoft Store e Steam.