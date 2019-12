Halo Reach: ll lancio su PC è un successo, ma non mancano i problemi

Halo Reach è uno dei capitoli della saga più amati dagli appassionati, e l’arrivo del gioco su PC non ha fatto altro che entusiasmare i fan delle avventure degli Spartan sul pianeta Reach. Il gioco è stato reso disponibile durante la serata di ieri su Steam, e ha fatto segnare fin da subito un successo sulla piattaforma Valve.

Il picco massimo degli utenti connessi contemporaneamente su Halo Reach ha fatto segnare un totale di oltre 106.000 giocatori. Nonostante questo, il titolo non è esente da alcuni problemi. Sono molti i videogiocatori che stanno lamentando una qualità audio tutt’altro che buona, la mancanza di un menù che permetta di impostare le opzioni in modo più dettagliato e diversi problemi di framerate.

Queste problematiche sono perfettamente note agli sviluppatori della versione PC del titolo, dato che erano state già ben segnalate qualche giorno fà, prima che Halo Reach uscisse su Steam. Il tutto è riconducibile al porting che è stato fatto dalla versione console del gioco, per questo il team di sviluppo ci metterà del tempo per risolvere questi fastidi riscontrati dai giocatori PC, ma al momento fanno sapere di starci già lavorando, anche se non tutto sembra risolvibile nel breve tempo.

Vi ricordiamo che Halo Reach non è disponibile solamente su PC attraverso Steam, ma è possibile giocare al titolo Bungie anche su Xbox One, anche tramite il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. State giocando, o rigiocando, ad Halo Reach? Diteci che ve ne pare.