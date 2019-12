Halo Reach: la versione Steam supera il milione di copie

Dopo aver atteso diversi mesi, finalmente anche i giocatori su PC sono riusciti a mettere le mani su Halo Reach, il titolo a cura di Bungie Studios originariamente uscito su Xbox 360, che rappresenta il prequel di tutta la serie.

Buone notizie giungono a tal proposito: nelle ultime ore è stato infatti annunciato, attraverso il portale Steam Database, raggiungibile a questo indirizzo per chi fosse interessato, che la versione Steam di Halo Reach ha raggiunto (e ormai ampiamente superato) il milione di copie vendute, con un numero di copie vendute comprese tra il milione e i due milioni. Questi sono dati assolutamente significativi, considerando soprattutto che il titolo di Microsoft è sbarcato sulla piattaforma di digital delivery di Valve da poco più di due giorni.

Sorprendente a riguardo anche il numero di giocatori connessi contemporaneamente al gioco, che ha toccato negli ultimi giorni i 106.000 giocatori. Non ci resta a questo punto che attendere i futuri dati di vendita, che siamo certi continueranno inesorabilmente a crescere. Vi ricordiamo inoltre, per chi fosse interessato, che Halo Reach è disponibile attualmente anche su Xbox One, attraverso il servizio a pagamento di Xbox Game Pass.

E voi, avete giocato ad Halo Reach? Su quale piattaforma, precisamente? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!