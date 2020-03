Hard Disk esterni PS4 e Xbox One, i migliori | Marzo 2020

Quali sono i migliori Hard Disk esterni PS4 e Xbox One? Avete esaurito lo spazio dei vostri hard disk e non sapete più dove installare i nuovi giochi? Nessun problema, probabilmente ci siamo passati tutti. Sia PlayStation 4 che Xbox One, soprattutto nelle loro prime versioni da 500GB, riescono ad ospitare una quantità veramente risicata di giochi a causa del fatto che i più recenti arrivano ad occupare anche oltre 100GB per la sola installazione, patch escluse. Fortunatamente esistono svariati modi per estendere o addirittura sostituire il disco delle console: il metodo più comune e semplice da mettere in atto è acquistare uno degli Hard disk esterni Ps4 e Xbox One da attaccare semplicemente ad una delle porte USB della vostra console. Ma quale comprare? Quanto spendere? Andiamo a vedere insieme alcuni fra i migliori Hard Disk esterni Ps4 e Xbox One, tenendo in considerazione sia il prezzo che la qualità.

Hard Disk esterni PS4 e Xbox One – Il migliore per Xbox One

Calcolando una dimensione media di oltre 50GB per gioco, con questo modello sviluppato da Seagate potrete installare più di 70 software (con la versione da 4TB) sul vostro sistema Xbox One, spendendo poco più di 110 euro e occupando pochissimo spazio nella vostra postazione.

Come dicevamo in apertura, si collega direttamente ad una delle porte USB della console, chiedendovi di eseguire una formattazione. È infatti possibile assegnarlo ad un solo sistema per volta; qualora decidiate di utilizzarlo improvvisamente su un’altra piattaforma, dovrete prima riformattarlo.

Per quanto riguarda l’estetica ci troviamo di fronte ad un prodotto parecchio elegante e leggero, perfetto per Xbox One S nella sua colorazione bianca. Anche le performance non sono da meno, in certi giochi i tempi di caricamento verranno un po’ velocizzati, ma tenete a mente che si tratta di un acquisto da fare soprattutto per estendere la memoria della vostra console: se il vostro intento è esclusivamente quello di velocizzare i caricamenti, fareste meglio a scegliere un SSD da montare internamente. Infine, ultima chicca, spesso questo prodotto viene venduto insieme ad un abbonamento per Xbox Game Pass, per cui tenete d’occhio i link di riferimento.

Hard Disk esterni PS4 e Xbox One – Il migliore PS4

Anche i possessori PlayStation 4 potranno nuovamente scaricare dei giochi senza doversi preoccupare di cancellare alcune applicazioni. Questo modello, sempre sviluppato da Seagate, è disponibile nella sua versione dotata da 2TB, arrivando ad ospitare circa 100 giochi (chiaramente dipende dal peso di ciascun titolo, quindi il numero di giochi può variare).

Anche in questo caso le dimensioni sono ridotte e il design è molto pulito, occupando poco spazio. È infatti comodo anche da trasportare, ad esempio per utilizzare i vostri giochi su un altro sistema PlayStation 4, magari quello del vostro amico. La connettività è invece sempre plug-and-play, ovvero senza bisogno di alcun cavo di alimentazione, bensì solamente del cavetto USB fornitovi direttamente con la confezione.

Per quanto riguarda l’installazione non dovrete fare altro che collegare l’unità esterna e recarvi nelle impostazioni dedicate ai dispositivi; una volta raggiunta la voce, cercate il vostro HDD e cominciate la formattazione.

Anche questo modello, così come quello dedicato alla console Microsoft, migliorerà leggermente le performance dei giochi, ma lo ribadiamo: se puntate esclusivamente su questo aspetto, acquistate un SSD.

Hard Disk esterni PS4 e Xbox One – Il più capiente per PS4 e Xbox One

Concludiamo la nostra carrellata di consigli con un modello decisamente premium e dedicato a giocatori console e PC molto esigenti, i quali non temono il prezzo e ricercano una velocità di trasferimento elevata, che in questo caso raggiunge fino a 250 MB/s a 7200 RPM. Ci stiamo riferendo al modello Western Digital WD, unità esterna compatibile con tutte quante le piattaforme e disponibile in numerose taglie, dai 500 GB di archiviazione fino ai 12 TB.

L’unico neo che alcuni giocatori potrebbero trovare riguarda il design massiccio e imponente di questo HDD, che potrebbe non convincere pienamente. Nonostante i materiali siano di ottima fattura, infatti, lo spazio che occupa è importante e non andrebbe sottovalutato. Le dimensioni sono però giustificate dalle sue capacità: garantisce prestazioni di alto livello sia su console che PC, oltre ad un sistema di raffreddamento attivo per mantenere le condizioni termiche ottimali e ridurre i rischi legati ad eventuali guasti dovuti ad un eccessivo aumento delle temperature. Grazie all’enorme mole di spazio a vostra disposizione, potrete inoltre considerare l’idea di salvare al suo interno anche numerose clip e screenshot catturati direttamente premendo gli appositi tasti su console. Altra caratteristica da non dimenticare è la presenza di due porte di ricarica USB Type-A da 7,5 W, utilissime per caricare dispositivi come il controller o le vostre cuffie wireless.

Per quanto riguarda il prezzo, sappiate che è molto variabile e dipende esclusivamente dalle vostre esigenze. Considerata la minima differenza fra le varie edizioni, suggeriamo di prendere in considerazione le fasce che vanno dai 5 TB ai 12 TB. Tenete a mente che gli HDD esterni possono essere svuotati in qualsiasi momento, per cui potreste trovare già più che sufficienti i 149 euro richiesti per la taglia da 5 TB. Qualora siate degli appassionati videogiocatori Xbox, inoltre, c’è persino un modello completamente brandizzato, ottimo da affiancare alla vostra Xbox One S o Xbox One X.

Hard Disk esterni PS4 e Xbox One – Il più economico per entrambe

Dedicato ad utenti decisamente meno esigenti in termini di spazio, questo HDD esterno sviluppato da Toshiba è fra i migliori per rapporto qualità/prezzo. Non a caso la velocità di trasferimento non è bassa, grazie all’utilizzo della tecnologia SuperSpeed USB 3.0 riuscirete a trasferire velocemente i vostri giochi installati sull’unità interna. Qualora vogliate utilizzarlo su dei dispositivi un po’ datati, sappiate che è compatibile anche con la tecnologia USB 2.0, quindi potrete sfruttarlo veramente ovunque.