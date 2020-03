Harry Potter: il gioco RPG è in arrivo secondo molti insider noti

Harry Potter è sicuramente una delle saghe più amate da grandi e bambini. Il brand però non è mai riuscito a portare a livello videoludico dei titoli all’altezza dei libri o dei film usciti al cinema. Sicuramente ha suscitato grandi aspettative quando, diverso tempo fa, fu mostrato un video leak su Youtube di un gioco in stile RPG che ha portato l’interesse di tutti a livelli mai raggiunti prima. Harry Potter Magic Awakened, questo il presunto titolo, è stato successivamente rimosso dalla famosa piattaforma su richiesta di Warner Bros Entertainment ma in queste ore sembra tornare di moda parlarne.

Il titolo sarebbe un Action RPG in terza persona ambientato nella famosa scuola di Hogwarts basato su una storia completamente inedita e quindi distaccata dall’opera di J. K. Rowling. Il gioco a quanto pare dovrebbe promettere otto diverse tipologie di mago in cui evolversi, una sistema di creazione della magia, personaggi conosciuti e non e tanto altro ancora. Secondo diverse fonti lo sviluppo che lavorerebbe al progetto sarebbe Avalanche Software, ovviamente dopo la rimozione del video non risulta ancora chiaro però. Come detto poco fa, in queste ore molti utenti si sono radunati sul sito ResetEra a parlare di questo progetto. Durante la discussione sono intervenuti due noti insider: Shinobi602 e Jason Schreier.

Yes! "Soon" ™. 🙂 — Troy Leavitt (@Troylus_true) March 6, 2020

Questi ultimi hanno risposto in modo tanto ironico quanto geniale riprendendo i rumor su un nuovo possibile capitolo della serie Arkham i quali affermavano l’impossibilità di fare uscire due grossi giochi nel giro di poco tempo. L’insider Shinobi602 ad un “Ne sei sicuro?”, mentre l’altro con un “Se ci fosse solo un modo per annunciare più giochi nello stesso momento…“. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto impazzire il sito, i quali hanno fatto subito pensare che qualcosa sta bollendo davvero in pentola. Per ora il Lead Designer di Avalanche Software si è limitato a confermare che il titolo uscirà “presto“. Non ci resta quindi che aspettare e valutare in futuro la situazione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire qualcosa di più su questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i dettagli a riguardo.