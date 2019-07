Harry Potter Wizards Unite: Evento Brillante – La calamità di Potter, svelate le date

Harry Potter Wizards Unite ci propone un evento Brillante: Le calamità di Potter. Ecco quali sono le date di inizio e fine delle sessioni dell'evento.

Dopo il successo di Pokémon GO, non era difficile immagine che altre grandi compagnie in possesso di forti IP avrebbero deciso di buttarsi nella mischia con i giochi in realtà aumentata. Warner Bros. Interactive Entertainment non è infatti rimasta a guardare e ha messo in campo l’ormai famosissimo Harry Potter Wizards Unite. Il gioco mobile è ancora all’inizio e dovrà faticare per superare il diretto concorrente, ma è già pronto a dar battaglia con tanti aggiornamenti ed eventi.

Uno di questi è l’Evento Brillante – Le calamità di Potter, attualmente attivo. L’evento è diviso in due sessioni e la prima finirà il 23 luglio. La seconda avrà inizio il 30 luglio e continuerà fino al 6 agosto. C’è quindi molto tempo per dedicarsi alle attività dell’evento, ma se vogliamo accaparrarci più premi possibili ci conviene iniziare quanto prima.

Le calamità di Potter mette a disposizione all’interno di Harry Potter Wizards Unite nuove pagine del Registro, nuove Tracce Brillanti e Compiti Speciali, i quali permettono agli utenti di avere accesso ai Libri della Sezione Proibita e di sbloccare oggetti esclusivi per il Documento Ministeriale.

Inoltre, le due sessioni avranno missioni e pagine di Registro diverse da completare, quindi è conveniente non rimandare le nostre partite. Radunate i vostri amici e partite all’avventura con Harry Potter Wizards Unite. Diteci, cosa ne pensate del gioco di Niantic e Warner Bros. Interactive Entertainment? Vi sta divertendo di più o di meno di Pokémon GO?