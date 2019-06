Harry Potter Wizards Unite, consigli su come iniziare

Abbiamo realizzato per voi una breve guida su come iniziare ad approcciare il nuovo gioco di Niantic per smartphone, Harry Potter Wizards Unite.

Harry Potter Wizards Unite è stato ufficialmente rilasciato gratuitamente per dispositivi iOS e Android. Parliamo di un titolo che è destinato a monopolizzare la nostra estate, esattamente come è accaduto con Pokémon GO.

In questa guida vi aiuteremo ad approcciare il gioco e capire alcune caratteristiche di questo nuovo prodotto Niantic ispirato all’omonima saga di Harry potter.

Come iniziare

Inizialmente il gioco vi fa iniziare nell’esatta posizione in cui vi trovate, successivamente partirà un breve – ma fondamentale – tutorial che vi accompagnerà, passo dopo passo, nel mondo di Harry Potter Wizards Unite. Alla fine di questo, otterrete, il vostro primo “Soqquadri” e si potrà, quindi, cominciare a giocare in completa libertà.

Soqquadri

I Soqquadri possono essere trovati casualmente nella vostra mappa e sono la base del gameplay dell’intero gioco. Se cliccate su un’icona Soqquadro, partirà una piccola battaglia per cercare di ottenerlo; state ben attenti al livello di minaccia segnalato dall’indicatore che vi spiegherà se batterlo sarà semplice o meno.

Incantesimi

Questi sono usati durante le battaglia per le fortezze, per la produzione di birra, e dagli, appunto, Soqquadri. Ovviamente ci sono svariati incantesimi da utilizzare e a seconda della velocità e la precisione in cui vengono lanciati, cambia l’efficacia dello stesso. Solitamente è meglio concentrarsi sulla velocità, poiché si ottengono maggiori vantaggi.

Le Fortezze

Le Fortezze sono probabilmente la parte più divertente di Harry Potter Wizards Unite! Solitamente sono situate sugli edifici alti presenti sulla mappa e sono composte da camere – livelli – in cui l’unico modo per avanzare e riuscire a superare quella precedente. In questa modalità, potete unirvi con altri quattro maghi – possibilmente con professioni diverse – per combattere insieme e ottenere ricompense di alto valore.

Per iniziare la battaglia è necessario cliccare su un avversario. Successivamente bisogna puntare la bacchetta nel cerchio del nemico, riempirlo e tracciare una magia per danneggiarlo. Durante le battaglie è possibile utilizzare diverse abilità, a seconda della classe che avrete scelto. Tutte funzionano con un caricamento – cooldown – e vanno quindi usate con parsimonia e nel modo corretto.

Sullo schermo, più precisamente in alto a destra è presente un numero che indica l’esatta quantità di nemici da battere per vincere. Da qui potrete anche capire qualche professione è più adatta per sconfiggerli.

Registro di sistema

Il registro di sistema permette di tenere traccia di tutti gli incontri, oltre che specificare alcune “sfide” che consentono di guadagnare molte ricompense, necessarie per completare una pagina dedicata e ottenere il prestigio del registro, una caratteristica utile per ricevere ricompense decisamente migliori col procedere dell’avventura.

Professioni

Di queste ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato maggiormente approfondito. In breve sono come le classiche classi presenti nei giochi di ruolo, sono divisi in Auror, Magizoologi e Professori. I primi sono per quei giocatori che prediligono un atteggiamento offensivo, i Magizoologi sono invece i curatore e i tank della squadra, mentre i Professori sono incaricati del supporto. Ogni classe ha un albero delle abilità esclusivo per potenziare la propria professione.

Pozioni

Che Harry Potter Wizards Unite sarebbe senza pozioni? Queste danno un tocco in più al gameplay del gioco e permettono di salire di livello più velocemente, aumentare le probabilità di vincere una battaglia o curarsi. Possono essere preparate con diversi ingredienti che possono essere raccolti in giro per la mappa.

Passaporta

Come i Soqquadri, anche i Passaporta sono generati sulla mappa di gioco. Richiedono di percorrere una determinata distanza per essere trovati, oltre alla chiave d’oro che viene fornita a ogni giocatore. I Portkey garantiscono cinque premi casuali e sono probabilmente la migliore fonte per trovare ricompense e ottenere esperienza.

Diagon Alley

Anche Harry Potter Wizards Unite possiede gli acquisti in app e la Diagon Alley è il posto esatto dove poterli fare. Le monete virtuali possono comunque essere guadagnate normalmente nel gioco, esistono però tantissimi oggetti che possono essere acquistati con la valuta reale.

Le Serre e le Locande

Le Serre e le Locande sono i posti che corrispondo ai luoghi reali della vostra mappa. In breve vi tocca muovervi fisicamente per cercarle. Solitamente possono essere scovate nei paesi, nelle città, nei parchi e in tantissimi altri luoghi. Queste forniscono energie magiche -necessarie per gli incontri- e ingredienti – per le pozioni. In più è possibile piazzare un oggetto chiamato “rilevatore oscuro” che permette di attirare generati e aumentare la rarità di ciò che è possibile trovare.

ID Ministero

Un semplice luogo in cui è possibile personalizzare il proprio mago, come il nome, la casa della scuola di magia, la bacchetta, il titolo, la professioni e le conquiste dei maghi.

Ricompense e attività giornaliere

Come in tutti i giochi di questo tipo, è importante accedere ogni giorno al gioco per ottenere la classica ricompensa giornaliera. Queste ultime diventano, ogni giorno che passa, sempre migliori fino alla fine del mese. È possibile trovare una pagina di tutte le attività giornaliere con i relativi rewards.