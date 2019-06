Harry Potter: Wizards Unite, guida alle Pozioni

In Harry Potter: Wizards Unite è possibile creare delle utilissime Pozioni attraverso il Calderone, utilizzando speciali ingredienti e mosse particolari.

Oltre a trovare Smarriti e a combattere Mangiamorte per le strade della vostra città, in Harry Potter: Wizards Unite sarete chiamati anche a produrre Pozioni.

Se avete saltato le lezioni del professor Piton (che ricordiamo essere stato uno dei pochi insegnanti a mantenere il suo corso per quasi tutti i film) per darvi a Difese contro le Arti Oscure avete commesso un grosso errore: in Wizards Unite le pozioni rappresentano uno dei fuochi dell’esperienza magica, permettendovi di curarvi, potenziare le vostre magie e molti altri utilizzi decisamente utili.

La via dell’alchimista non è però affatto facile e servono gli ingredienti giusti per riuscire a tirare fuori la pozione giusta. Insomma, non vorrete finire a sbagliare la formula Polisucco no? Per darvi una piccola mano con il calderone, nelle righe che seguono troverete tutto ciò che dovrete sapere sulla nobile arte della miscelazione, passando dalla raccolta degli ingredienti fino alle mosse da fare nella preparazione.

Raccogliere gli ingredienti

Come per tutte le pozioni di questo mondo, spesso ciò di cui avrete bisogno saranno delle erbe particolari che crescono nel mondo magico. Trovarle è piuttosto semplice purché si accetti il fatto che non è possibile cercare un elemento specifico, bensì ci si dovrà affidare al caso e sperare che ciò che ci serve compaia nelle nostre vicinanze.

Le Erbe e altri ingredienti saranno sparsi per la mappa di gioco e saranno resi disponibili sulla schermata non appena il radar di prossimità passerà su di loro, proprio come le tracce e gli altri oggetti interattivi del gioco. Basterà toccarli per aggiungerli all’inventario. Vige sempre la regola d’oro che le aree più “popolose” hanno una maggiore probabilità di far uscire ingredienti, perciò approfittatene quando vi troverete in un centro storico o in luoghi affini.

Oltre alla raccolta diretta, nelle Serre sarà possibile ottenere delle erbe casuali scegliendo un vaso tra tre. Se non riceverete dell’Energia Magica, avrete il modo di guadagnare qualche ingrediente extra per le pozioni. In Wizard Unite però è possibile anche coltivare le piante sfruttando proprio le Serre, accedendo alla tabella dedicata e piazzando i semi negli slot disponibili. Chiaramente dovrete tornare alla stessa Serra per ottenere il frutto del campo virtuale, perciò vi consigliamo di scegliere la Serra più vicina a voi.

Creare le Pozioni

Una volta raccolto tutto ciò che vi serve e avete raggiunto il livello 6 potrete dedicarvi al Calderone. In teoria quello che dovreste fare è attendere che la pozione si completi con il tempo, ma in realtà il gioco possiede una funzione per crearle più rapidamente attraverso una serie di gesti da eseguire in successione. Questo non aumenterà l’efficacia delle pozioni ma sicuramente vi farà risparmiare del prezioso tempo.

Ci sono dei movimenti precisi che potrete utilizzare per trovare la combinazione giusta, come un giro in senso orario o anti-orario, oppure diversi tap multipli sulla pozione e via dicendo. Di seguito però troverete la lista completa delle pozioni e dei tre segni necessari da eseguire in ordine.

Pozione Exstimulo: linea verticale, linea verticale, giro orario

Pozione d’Invigorimento: linea orizzontale, verticale, verticale, allarga lo schermo (gesto per togliere lo zoom)

Elisir di Baruffio: Giro orario, stringere lo schermo (gesto per zoomare), linea verticale, verticale, allarga lo schermo e scuoti

Pozione curativa: Allarga lo schermo, giro orario, tap, stringi lo schermo

Pozione Exstimulo Forte: Linea verticale, verticale, giro antiorario, giro orario

Pozione Exstimulo Potente: Linea verticale, orizzontale, verticale, giro antiorario, giro orario, giro antiorario

Dawdle Draft: Scuoti, giro orario, giro antiorario, giro antiorario, stringi lo schermo

Pozione d’Invigorimento Forte: Linea orizzontale, verticale, verticale, verticale, allarga lo schermo, allarga lo schermo

Pozione d’aguzzamento: Allarga lo schermo, linea verticale, verticale, tap

Percezione alla Spina: Scuoti, giro orario, giro antiorario, giro antiorario, stringi lo schermo

Bountiful Brew: Tap, Tap, giro orario, linea verticale, verticale

Felix Felicis: Giro orario, stringi lo schermo, linea orizzontale, orizzontale, allarga lo schermo, scuoti.

Pozione della Memoria: Tap, allarga lo schermo, linea orizzontale, giro orario

Pozione Scintilla: Giro orario, stringi lo schermo, linea orizzontale, orizzontale, allarga lo schermo, scuoti

Pozione Wideye: Giro orario, scuoti, giro antiorario, giro antiorario.

Potrete portare con voi al massimo 50 pozioni e, volendolo, potrete aumentare questo limite attraverso le microtransazioni presenti nello store di Wizards Unite. Ad ogni modo si tratta di un tetto abbastanza generoso e che comunque verrà riempito attraverso tutte le ricompense che otterrete con i bonus giornalieri e il bottino per l’aumento del livello.

