Harry Potter Wizards Unite è disponibile anche in Italia: ecco dove scaricarlo

Harry Potter Wizards Unite è stato rilasciato anche in Italia: ecco dove potete scaricarlo per iniziare a salvare il mondo dalla nuova minaccia magica.

Niantic e Warner Bros Games hanno annunciato che Harry Potter Wizards Unite è disponibile da ora anche in Italia. Il gioco è stato distribuito recentemente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelda, e ora è finalmente stato rilasciato anche nel Bel Paese. Nel caso non lo conosciate, sappiate che si tratta di un gioco in Realtà Aumentata (AR) per dispositivi mobile.

“Per i fan del mondo dei maghi inizia un viaggio meraviglioso, che li porterà a vivere grandi avventure virtuali nel mondo che li circonda“, ha dichiarato John Hanke, fondatore e CEO di Niantic. “Il gioco è il frutto di tutta l’esperienza raccolta negli ultimi sette anni di eccellenza nel settore della realtà aumentata e del game design applicato al mondo reale.”

“Siamo molto contenti di aver unito le forze con Niantic, il leader mondiale del gaming AR, per creare Harry Potter Wizards Unite, un’esperienza estremamente magica e immersiva che arricchisce il portfolio della nostra etichetta Portkey Games“, queste le parole di David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “Harry Potter Wizards Unite permetterà a tutti i maghi e a tutte le streghe che hanno sempre intravisto sprazzi di magia intorno a loro di lasciare correre libera la fantasia, grazie a una combinazione di narrazione unica e tecnologia AR all’avanguardia.”

Nel gioco interpretiamo una recluta dell’Unità Speciale dello Statuto di Segreteazza e il nostro compito è indagare sulla caotica attività magica che sta creando problemi nel mondo dei Babbani. Dovremo quindi unire le forze con altri maghi e streghe per risolvere il mistero di questa Calamità. Potete scaricare il gioco da App Store (iPhone), Google Play (Android) e Samsung Galaxy Apps Store (Samsung)

