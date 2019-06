Harry Potter Wizards Unite: ecco la lista degli smartphone compatibili

Harry Potter Wizards Unite è finalmente disponibile: ecco quali modelli supportano il nuovo gioco di Niantic con una comoda lista.

Niantic ha da poco rilasciato il suo nuovo gioco in stile Pokémon GO, basato sull’universo narrativo creato da J. K. Rowling: Harry Potter Wizards Unite. Si tratta di un titolo che sfrutta la realtà aumentata e ci porta a esplorare le nostre città con lo scopo di eliminare alcune minacce magiche che rischiano di esporre il mondo della magia agli occhi dei babbani. Harry Potter Wizards Unite è disponibile per smartphone e tablet, ma su quali? Vediamo quindi la lista dei device compatibili con il gioco.

Per iniziare, se giocate su iPhone sappiate che dovete avere istallato almeno iOS 10.0. I device compatibili quindi sono da iPhone 5s in poi. Per quanto riguarda gli iPad, i modelli compatibili sono iPad Air, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad di quinta generazione, i Pad di sesta generazione, iPad Air di terza generazione e tutti i modelli di iPad Pro. Inoltre, Harry Potter Wizards Unite funziona anche su iPod touch. Quindi, tutti i modelli precedenti a iPhone 5s non saranno validi. Lo stesso accade con gli iPad mini e gli Air più vecchi della terza generazione.

Per quanto riguarda Android, invece, questa è la lista dei modelli compatibili:

Huawei Honor 8

Huawei P10

Huawei P20 Lite

LG G6+

Moto Z Play Droid (basato su segnalazione di utenti)

OnePlus 3T+

P20 Pro (basato su segnalazione di utenti)

Pixel 1XL, Pixel 3XL

Pixel 2 XL (basato su segnalazione di utenti)

Pocophone F1

Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9, S10

Samsung Note 9

Samsung A3 2017

Sony XPeria Z3

Zenfone 3

Inoltre, è stata presentata una lista dei modelli sui quali Harry Potter Wizards Unite non è compatibile:

Alcatel A30 tablet

Huawei Nova 2i

Huawei Mate 10 Lite

Huawei P9 lite

Huawei Y6 2018

LG Fortune 2

LG K10

LG K20 (basato su segnalazione di utenti)

LG Phoenix 4

Moto G 4 Play (Android 7.1.1)

Moto G Turbo Edition

Nexus 6p (basato su segnalazione di utenti)

Samsung J3 Luna Pro (basato su segnalazione di utenti)

Samsung Galaxy Grand Duos Prime TV ( Android 5.1.1)

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J7 (2016), android 8.1.0

Samsung Galaxy ON5

Samsung Galaxy Orbit J3 2018 android 8

Samsung S4 Mini

Sony Xperia E5

Sony Xperia XA1

Xiaomi 5A

Xiaomi Redmi 6

Come potete vedere, alcuni modelli sono stati segnalati da utenti tramite il sito di Harry Potter Wizards Unite Hub, quindi non si tratta di informazioni ufficiali. Inoltre, la lista non è da considerarsi definitiva, anche perché Niantic potrebbe aggiornare il gioco e i modelli compatibili con esso. Diteci, avete già provato questo nuovo titolo mobile?