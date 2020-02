Haunted PS1 Demo Disc 2020: presentata una raccolta di titoli horror gratis

Nel panorama videoludico chi è nato a cavallo tra gli anni 80 e 90 sicuramente sarà cresciuto a suon di giochi horror. Del resto come possiamo scordarci del primo Zombie incontrato in Resident Evil? Oppure quel senso di paura e malinconia provato in Silent Hill? Se leggendo questi due esempi vi è salito un brivido sulla schiena allora questa è la notizia che fa per voi. In questa settimana è stato annunciato Haunted PS1 Demo Disc 2020, una raccolta di giochi horror old school per PC contenente la bellezza di 17 titoli.

Una raccolta da veri appassionati del genere che in questi anni mai hanno scordato quelle piccole perle che purtroppo si sono persi negli anni. Come scordare del resto di KILLER BEES o il mai dimenticato Sauna2000?Ancora, quante volte siamo saltati sulla sedia grazie ad A Place, Forbidden? Incubi ricorrenti ancora oggi pensando a FILTHBREED. Senza ulteriori indugi ecco a voi la lista completa così da poterli riscoprire.

The Demo Disc is now available for free at https://t.co/MhfSj7XwV7 Try em befere THEY GETCHA! 17 #lowpoly #psx #horror games are just waiting for you over on @itchio so what are you waiting for? Go play them! pic.twitter.com/lzqvP4GAIY — HauntedPS1 (@HauntedPs1) February 6, 2020

Haunted Ps1 Demo Disc 2020 Screenshot

A Place, Forbidden

Dead Heat

Dread Delusion

Effigy

Erasure

Fatum Betula

FILTHBREED

Heartworm

In Somnio

KILLER BEES

Neko Yume 猫夢

Ode to a Moon – Lost Disc

Orange County

Sauna2000

Snowy Castle Game

Tasty Ramen – Gameplay Demo

Until Biglight

Se dopo aver letto queste parole vi sentite un po’ spiazzati, non temete non è colpa vostra, Haunted PS1 Demo Disc 2020 vuole essere un vero e proprio omaggio al genere ed al periodo. I giochi sono stati sviluppati da singoli creativi con una estetica ed un feeling grafico che ricorda tantissimo i primi giochi horror per PlayStation. Questi sono quindi dei giochi completamente originali pubblicizzati quasi come se fossimo negli anni 90. I titoli, a discapito del nome, non sono purtroppo giocabili su PlayStation, ma scaricabili gratuitamente su PC. Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di provare questi “nuovi” titoli horror? Fatecelo sapere nei commenti. Qui di seguito vi postiamo il sito ufficiale dove potete scaricare la raccolta.