Uno dei momenti più temuti dai videogiocatori è l’esaurimento dello spazio di archiviazione sulla propria console, che costringe a eliminare titoli già installati. Se la vostra piattaforma prediletta è la PS5 o PS4, grazie alla Gaming Week di Amazon potrete risolvere questo problema, portandovi a casa l’hard disk esterno Seagate Game Drive da 2TB con uno sconto del 42%!

L’ottimo HDD, compatibile, per l’appunto, con le console di casa Sony, potrà essere vostro a soli 83,99€ invece di 144,99€, per un risparmio di ben 61,00€. Si tratta di un’offerta davvero ottima per un prodotto affidabile e dotato di licenza ufficiale, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’opportunità.

Il Seagate Game Drive, compatto e ad alte prestazioni, è stato progettato per garantire eccellenti performance sulle console Sony, offrendo una velocità di trasferimento dati fino a 110 Mb/s grazie all’interfaccia USB 3.0. L’hard disk si collegherà direttamente alla console attraverso il cavo USB, per cui non richiederà l’installazione di nessun software né il collegamento di cavi di alimentazione.

Grazie allo spazio di archiviazione di 2 TB potrete aggiungere oltre 30 giochi alla vostra libreria su PS4 e PS5, non dovendo rinunciare a nessun titolo e tenendo tutto a portata di mano. Inoltre, il design leggero permette di portare l’hard disk con voi anche in viaggio o in vacanza (a tal proposito, se siete tra coloro che partiranno a settembre vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati al gaming fuori porta).

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

