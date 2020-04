Hearthstone: Ceneri delle Terre Esterne | Tutto quello che devi sapere

La nuova espansione di Hearthstone, chiamate “Ceneri delle Terre Esterne”, sta per uscire, vediamo quindi tutte le novità che includerà, tra nuove carte, meccaniche ed eroi.

Quando uscirà

La nuova espansione “Ceneri delle Terre Esterne”, o “Ashes of Outland” se preferite giocare in inglese, è attesa per il 7 aprile 2020.

Quanto costerà

Potete preacquistare l’espansione di Hearthstone e sono disponibili due bundle:

Bundle base : al prezzo di 49,99 euro otterrete 55 buste, il dorso delle carte “Intreccio di Serpenti” e una leggendaria dorata.

: al prezzo di 49,99 euro otterrete 55 buste, il dorso delle carte “Intreccio di Serpenti” e una leggendaria dorata. Bundle Mega Pacchetto: costa 79,99 euro e include 90 buste, l’eroe Sciamano Dama Vashi, 4 biglietti di partecipazione all’Arena, il dorso delle carte “Intreccio di Serpenti”, una leggendaria dorata e i Bonus per la Battaglie dell’Ascesa dei Draghi.

Potete ovviamente acquistare unicamente i pacchetti di carte. In questo caso potete risparmiare utilizzando gli acquisti tramite Amazon Coins. Se volete risparmiare, a questo link potete acquistare gli Amazon Coins, e a quest’altro link potete trovare la procedura per utilizzarli.

La storia

Anche se interesserà probabilmente alla minoranza, dietro a ogni espansione c’è sempre uno storytelling. E in questo caso siamo nella regione delle Terre Esterne, dove domina il chaos e dove Illidian Stormrage, il primo cacciatore di demoni, sta combattendo le forze del male.

Diamo quindi il benvenuto a una nuova classe, proprio quella del “Demon Hunter”, che introduce anche nuove meccaniche.

Nuove carte

Sono 135 in totale le nuove carte aggiunte dall’espansione. Se volete guardare tutto le carte dell’espansione potete trovarle a questo link.

Nuova classe

Arriva la decima classe, il Cacciatore di Demoni, che basa la sua strategia su attacchi diretti attingendo alla propria vita come risorsa.

Il potere eroe, attivabile al costo di 1 mana, è “+1 attacco per questo turno”. Utile per attacchi diretti, per potenziare armi o per attivare le abilità speciali di alcune carte basato sull’attacco dell’eroe.

Questa nuova classe può accedere a carte con l’abilità “Ripudio”, un’abilità che si attiva quando le carte vengono giocate dall’estrema sinistra o destra della propria mano. La strategia di gioco non è quindi legata alle abilità e caratteristiche delle carte stesse, ma anche alla loro posizione nella mano e di conseguenza dal modo in cui si giocano le varie carte.

L’uso dell’attacco diretto, senza armatura, dovrà essere bilanciato da dinamiche di recupero vita. Purtroppo la classe non ha carte di recupero salute molto aggressive, e basa questa dinamica sulle carte dotate di Furto Vitale.

Nuove meccaniche

La prima meccanica aggiunta è quella dei “Demoni Inibiti”, che entrano in gioco “Dormienti” per due turni. Si tratta di investimenti a lungo termine, poiché una volta evocati sono inutilizzabili, e intoccabili, da parte di entrambi i giocatori. Ma quando “si svegliano” possono generare effetti importanti in grado di cambiare il corso della partita.

La seconda meccanica è quella delle “Leggendarie Supreme”, un tipo di servitore con caratteristiche da carta leggendaria, ma che una volta uccisi inseriscono nel mazzo una versione “suprema” con caratteristiche ancora più forti.

Non dimenticate la meccanica “Ripudio” della nuova classe, di cui abbiamo parlato qui sopra.