Hearthstone, continua la fase di qualificazione del Red Bull The Br4wl

Come vi abbiamo già raccontato, il torneo di Red Bull The Br4wl dedicato al titolo di Blizzard Hearthstone è già iniziato e ora è nella sua fase di pieno svolgimento. Erano previste 4 giornate di qualificazioni, due di queste sono ufficialmente in archivio facendo registrare il tutto esaurito. Un fortissimo segno, che ancora una volta pone l’accento su quanto l’eSport nostrano stia crescendo nell’ultimo anno. I giocatori sono sempre di più e gli eventi diventano sempre più grandi, facendo diventare l’interesse per il gioco competitivo sempre più “mainstream”.

Restano ancora da assegnare 4 degli 8 pass disponibili per accedere ai playoff dell’11 giugno. In quella sede si decideranno quali saranno i 4 finalisti che saranno chiamati a contendersi il titolo di campione italiano del Red Bull: The Br4wl. Al momento i prossimi appuntamenti sono fissati per il 27 maggio e 3 giugno, rispettivamente ancora due qualifier. Il 27 giugno la finalissima si terrà completamente online, data l’emergenza che ancora oggi stiamo affrontando.

Per la prima volta in assoluto, lo show si trasferirà a casa dei 4 finalisti che, grazie al supporto del team esport Red Bull e dell’Official Partner Predator, riceveranno un set completo di gioco e potranno allestire il proprio spazio come se si trovassero in una esport arena. In un’intervista, Tiziana Ena, PBU di Acer Italy ha cosi commentato questa partnership con Red Bull: “ Anche quest’anno Predator, il brand di Acer dedicato agli hardcore gamer, continua la partnership con Red Bull Italia. Siamo pronti a fornire ai finalisti un set up di gioco del tutto eccezionale: i Predator Orion 3000.

I potenti desktop sono caratterizzati da linee eleganti e da un’ottima dissipazione del calore, e, abbinati a monitor Predator Serie XB1, sono in grado di offrire un’impressionante qualità delle immagini e una grafica estremamente fluida “. Noi non vediamo l’ora di poter seguire uno dei tornei di Hearthstone più importanti all’interno del panorama italiano, sperando di poter riprendere al più presto gli eventi dal vivo. Se volete seguire le partite anche voi, potete farlo andando sul canale Twitch di Red Bull. Se invece siete interessati a partecipare come giocatori al torneo, potete iscrivervi al 3° o 4° qualifier tramite la piattaforma Battlefy.