Hearthstone: al via il MOBA Charity Tournament

MOBA, grande community esport in Italia, presenta il “MOBA Charity Tournament”, torneo di Hearthstone di beneficenza che si pone l’obbiettivo di raccogliere fondi da destinare alla battaglia contro la pandemia di Coronavirus (Covid-19). Blizzard supporterà l’evento organizzato da MOBA mettendo in palio dei premi esclusivi per i migliori giocatori, ma soprattutto per chi, tra gli spettatori, si mostrerà più generoso. Ambassador dell’iniziativa sarà Mattia Attrix Attrice, uno tra i più noti e seguiti influencer della scena italiana di Hearthstone.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 17 (a partire dalle 17.00), fino a sabato 18 aprile, live sui canali ufficiali di Attrix, YouTube e Twitch. Il torneo, sostenuto anche dalla community di Powned, si svolgerà naturalmente interamente online, e seguirà la formula dei normali tornei in formato “1 contro 1”.

Tutti i giocatori di Hearthstone e la grande community dei gamer sono invitati ad assistere al torneo e a partecipare alla raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana. Tutti coloro che assisteranno al torneo potranno donare il proprio contributo utilizzando la piattaforma Tiltify. Sul canale Twitch del torneo sarà possibile vedere in tempo reale tutti i donatori e l’incremento delle donazioni raccolte.

Ai tre “Top Donator” Blizzard riserverà tre mega bundle della nuova espansione di Hearthstone Ceneri delle Terre Esterne, ognuna delle quali comprende:

90 buste di carte da spacchettare

L’eroe per sciamano Lady Vashj

Il back card Serpentine

Una Leggendaria (casuale) dell’espansione Ceneri delle Terre Esterne

4 Arena Tickets

Pass Locanda.

Inoltre, tra tutti coloro che contribuiranno alla raccolta fondi Attrix dedicherà nel corso dell’evento un Drop a sorpresa, sempre in collaborazione con Blizzard.

Il MOBA Charity Tournament di Hearthstone è riservato a 128 giocatori, tra i quali ci sarà anche Attrix. Sarà giocato in modalità standard con le carte di Ceneri delle Terre Esterne, la nuova espansione di Hearthstone uscita lo scorso 7 aprile. La quota di iscrizione dei partecipanti sarà devoluta anch’essa in beneficenza, in favore dell’ASST Degli Spedali Civili Di Brescia, una delle città più colpite in Italia. I posti disponibili per partecipare sono ancora pochi: per iscriversi è obbligatorio possedere una tessera GEC, e andare sulla pagina ufficiale dedicata alla competizione.

Blizzard metterà in palio per i primi tre giocatori classificati dei premi speciali:

Il primo classificato si aggiudicherà un iPad 7a generazione 128GB serigrafato Hearthstone più un mega bundle contenente 90 buste di carte dell’espansione Ceneri delle Terre Esterne.

Il secondo classificato si aggiudicherà 2 mega bundle contenente 90 buste di carte dell’espansione Ceneri delle Terre Esterne.

Il terzo classificato si aggiudicherà 1 mega bundle contenente 90 buste di carte dell’espansione Ceneri delle Terre Esterne.