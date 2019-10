Hearthstone: svelato l’evento Incubo nelle Tombe

Blizzard ha recentemente svelato i dettagli di Incubo delle Tombe, il nuovo evento del celeberrimo card game Hearthstone.

Blizzard ha recentemente svelato il nuovo evento di Hearthstone, intitolato Incubo nelle Tombe, che si svolgerà dalle 10:00 del 8 ottobre fino alle 9:00 del 30 ottobre 2019. Tre settimane ricche di eventi e nuove attività per tutti gli utenti del celebre titolo.

23 carte dal formato Selvaggio passeranno poi alla modalità standard e saranno rese disponibili a tutti i giocatori in modalità gratuita. Tali copie non potranno però essere né disincantate né create e scompariranno alla conclusione dell’evento.

Ecco la descrizione ufficiale dell’evento:

“Le leggende narrano di incredibili pericoli e fantastici tesori che si annidano all’interno del tempio infestato di Uldum. Ovviamente, è bastata la parola “tesoro” per far accorrere Reno e Rafaam, che ora hanno messo gli occhi sui potenti manufatti del tempio! Non sarà un compito facile. Mentre cattivi ed eroi combattono per raggiungere le profondità del tempio infestato, il Cavaliere Senza Testa è risorto, più malvagio che mai, e ha aperto un sarcofago prima sigillato pieno di terrore SELVAGGIO. Ora tocca a te aiutare il bene o il M.A.L.E in questa gara per scoprire i preziosi segreti delle tombe e scappare dall’incubo celato al loro interno!”

Potete scoprire tutti i dettagli dell’evento comodamente dal post ufficiale di annuncio di Incubo nelle Tombe, che potete trovare comodamente qui.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacciono i dettagli svelati da Blizzard per l’evento Incubo nelle Tombe? Avete mai giocato a Hearthstone o approfitterete di quest’occasione per immergervi nel titolo di Blizzard? Fatecelo sapere direttamente nei commenti!