Hearthstone: l’espansione Ashen of Outland aggiungerà una nuova classe

La nuova espansione di Hearthstone, Ashen of Outland, proporrà una delle novità più interessanti per gli appassionati del gioco di carte virtuale di Blizzard. Insieme a diversi contenuti, la nuova espansione introdurrà anche una nuova classe. Molti giocatori erano titubanti sull’aggiunta della decima classe nel gioco a causa degli equilibri, ma insieme al nuovo contenuto per il gioco Blizzard esordirà anche la più recente classe giocabile.

Si tratta della classe Demon Hunter, il cui potere è chiamato Demon Claw e fornisce un potenziamento al mana e un turno, dando inoltre un +1 alla potenza di attacco dell’eroe. La nuova classe permetterà anche di attivare diversi potenti effetti aggiuntivi quando la carta viene giocata dalla posizione dell’estrema destra o dell’estrema sinistra della mano del giocatore.

Blizzard descrive il Demon Hunter come: “un aggressore che guida le proprie forze nella mischia, dilaniando i suoi nemici con armi e artigli. Laddove altri Eroi si concentrano sul proteggere le proprie truppe, Illidan è meno preoccupato di mantenerle in vita ed è più che disposto a fare dei sacrifici difficili per sconfiggere coloro che si frappongono alla sua strada”.

La nuova espansione Ashen of Outland di Hearthstone uscirà il prossimo 7 aprile, ed insieme alla nuova classe verranno inserite ovviamente delle nuove carte da utilizzare durante le partite. La classe sarà sbloccabile gratuitamente dopo che i giocatori avranno portato a termine il prologo della campagna ad essa dedicata. Cosa ne pensate della nuova classe che verrà presto aggiunta in Hearthstone?