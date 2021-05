Hellblade 2: nel nuovo video ha un cielo che non si distingue dalla realtà

Hellblade 2, sviluppato da Ninja Theory per PC, Xbox Series X e Series S, sorprese tutti ai Game Awards del 2019, mostrando una grafica in gioco ai limiti del fotorealismo (ne abbiamo parlato in questa news). Senua’s Saga continuerà l’avventura di Senua, la guerrira norrena in continua lotta con le sue inquietanti voci interiori. La casa di sviluppo, nelle ultime ore, è tornata a parlare dell’esclusiva Xbox, mostrando un dettaglio davvero interessante a cui sta lavorando per il titolo poco sopra menzionato.

Ninja Theory sta sviluppando un curioso sistema per la dissolvenza naturale delle nuvole, puntando ad offrire al giocatore una grafica estremamente realistica quando alzerò gli occhi al cielo. Molti studi di sviluppo, infatti, si impegnano a realizzare delle mappe prossime alla realtà. Ma, in svariati casi, alzando gli occhi al cielo (specialmente con HDR disattivato), le nuvole mostreranno alcuni poligoni che, difficilmente, sfuggiranno agli occhi più vigili. Non è questo il caso: il team di sviluppo di Senua’s Saga ha le intenzioni ben chiare a riguardo.

“Un po’ nuvoloso non è vero? Stiamo implementando le flow maps, per far formare e dissolvere le nuvole in modo naturale in Senua’s Saga: Hellblade 2“, riporta il tweet di Ninja Theory. Osservando il cielo nell’ultimo video pubblicato, in effetti, non si riesce a distinguerlo dalla realtà: le nuvole, al di sopra di un villaggio vichingo, seguono il cielo, unendosi e dissolvendosi nel modo più naturale possibile. Inoltre, come avviene nel cielo delle vite nostrane, le nuvole finiscono per distaccarsi a poco a poco, mostrando quelle più piccole dissolversi in modo uniforme, a partire proprio dalla scia di distacco.

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 25, 2021

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per costanti aggiornamenti sul nuovo capitolo di Hellblade. Nel frattempo, date anche uno sguardo al primo trailer di Daymare 1994, cliccando qui.