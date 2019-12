Hellblade 2, Ninja Theory aveva in mente il titolo ancor prima dell’acquisizione di Microsoft

La scorsa notte si sono tenuti i The Game Awards 2019, un evento colmo di annunci e premiazioni, che ha tenuto con il fiato sospeso gli innumerevoli spettatori con una lunga serie di annunci e di sorprese varie. A prendersi la scena, oltre ovviamente all’incoronazione di Sekiro: Shadows Die Twice come gioco dell’anno, è stato l’inaspettato annuncio di Hellblade 2 da parte di Ninja Theory.

Un reveal che pochi si aspettavano e che ha decisamente stupito, oltre che per l’esoterica ed ammaliante aurea che sembra permeare l’opera, anche per un aspetto tecnico a dir poco strabiliante e che sembra finalmente accendere in modo definitivo i riflettori sulle potenzialità dell’attesissima next-gen. Quanto visto nel trailer, infatti, proviene direttamente dall’engine alla base del titolo.

Così come dopo ogni annuncio, anche questa volta i giorni successivi al reveal si sono rivelati colmi di notizie e curiosità e, a quanto pare, sembrerebbe proprio che Hellblade 2 sia nei pensieri di Ninja Theory da parecchio tempo.

Il celebre Phil Spencer ha infatti ammesso in un’intervista che il progetto era nei piani e nelle intenzioni della software house da diverso tempo, ossia da addirittura prima dell’acquisizione dello studio da parte di Microsoft, avvenuta nell’oramai lontano giugno 2018.

