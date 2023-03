In occasione dello State of Unreal 2023 è stato diffuso un piccolo nuovo teaser dimostrativo delle animazioni facciali di Senua’s Saga Hellblade II e… lascia davvero sbalorditi, anzi increduli dinanzi a cotanta meraviglia. Ma lasciamo giudicare voi per un’opinione completa.

Il teaser si concentra sulle animazioni facciali (che ricordiamo, sono dimostrativi, complicato renderle in game, ma vedremo) di Senua e la loro qualità è incredibile, senza dubbio, dopo The Last of Us Part II e Death Stranding, non si sono mai viste delle animazioni facciali così curate e quasi perfette nella storia dei videogiochi. Questo sottolinea ancora una volta le ambizioni del team di dare un forte segnale al mercato e dimostrare che quanto fatto con il primo Hellblade è ancora migliorabile (di molto).

Ninja Theory sta lavorando al gioco da ormai più di 4 anni, molto probabilmente durante l’evento Xbox di giugno ne sapremo di più (chissà, magari una data di uscita). Non si conosce ancora molto della storia del titolo, ma sarà profondamente cinematografico e volutamente incentrato sull’impatto visivo.

Hellblade II dovrebbe comunque arrivare tra la fine del 2023 e il 2024 in esclusiva su Xbox e PC e al day one su Xbox Game Pass. Ninja Theory sta attualmente lavorando anche a Project Mara, un horror in prima persona con un impianto visivo fotorealistico di cui non si sa, però, ancora nulla.