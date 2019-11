Hellbound, una demo per lo shooter ispirato a Doom

Hellbound, titolo FPS sviluppato da Saibot Studios, si propone come un divertente omaggio agli FPS degli anni ’90 in attesa dell’uscita di Doom Eternal (citato esplicitamente nell’ultimo trailer) prevista per il mese di marzo dell’anno prossimo. Non a caso i giochi ai quali questo shooter si ispira esplicitamente sono proprio i capisaldi del genere come appunto Doom, Quake, Duke Nukem 3D e Blood.

Il gioco, come si può vedere anche dal video, è incentrato tutto sull’azione, la velocità e il gore. Lo sviluppo da parte dello studio argentino era partito grazie a una campagna su Kickstarter ma è ancora possibile contribuire acquistando sul sito ufficiale la versione completa del gioco anche se dando un’occhiata lo sviluppo del gioco sembra essere andato oltre i tempi previsti anche se gli aggiornamenti si sono intensificati negli ultimi mesi. Nelle ultime ore è stato comunque rilasciata la demo della campagna in singolo accompagnata anche da un video.

Come riportato nella pagina Kickstarter del progetto, Hellbound può contare al momento su 546 sostenitori che hanno contribuito con un totale di 41.528 dollari per aiutare a realizzare questo FPS in stile anni ’90. Gli sviluppatori argentini avevano già rilasciato una versione beta della modalità survival che però è stata messa da parte per permettere al team di dedicarsi alla campagna per il giocatore in singolo che, nel corso delle recenti fasi di sviluppo, ha avuto non pochi aggiornamenti.

La demo della campagna single player di Hellbound è già disponibile su Steam e si può scaricare dalla pagina ufficiale del negozio. La data di uscita prevista, secondo quanto riportato sulla piattaforma digitale di distribuzione, è ancora fissata per l’anno in corso, dunque non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte dal team argentino Saibot Studios.