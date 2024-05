Helldivers 2 scatena un'ondata di ban: 20.000 account Steam colpiti

Steam ha iniziato a intensificare le misure contro le violazioni delle norme, prestando particolare attenzione agli utenti che cercano di eludere le restrizioni regionali attraverso l'uso di VPN e siti di rivendita di codici e regali di Steam. In particolare, Helldivers 2 sembra essere stata la scintilla che ha innescato un'ondata di sospensioni, con circa 20.000 account di Steam colpiti dalle misure punitive di Valve.

A partire da febbraio di quest'anno, molti account Steam in Russia e Bielorussia sono stati bloccati dal poter attivare giochi sviluppati da Sony, riflettendo un divieto già in atto dal 2022 sulla vendita di prodotti PlayStation in Russia come risposta alla guerra in Ucraina. Nonostante ciò, molti utenti hanno ricorso a metodi meno leciti per procurarsi giochi pubblicati da Sony come Helldivers 2, rilasciato nello stesso mese. Le restrizioni sono state eluse attraverso l'uso di VPN, l'acquisto di regali da terze parti su Steam e altri metodi, che hanno consentito loro di giocare a titoli banditi.

Questi tentativi di sottrarsi alle restrizioni hanno apparentemente scatenato un'ampia serie di divieti per gli account giudicati in violazione degli accordi con l'utente di Steam. Non solo gli account russi e bielorussi sono stati colpiti dalle ultime azioni di Valve, ma sono stati segnalati anche casi di account con regali provenienti da molteplici regioni bloccati, e altri con sospette attivazioni di chiavi "globali" acquistate attraverso siti di rivendita.

Gli utenti di Steam che ritengono che il loro account sia stato ingiustamente penalizzato sono incoraggiati a contattare un agente di supporto di Steam tramite il sito di aiuto di Steam. Inoltre, questo mese i servizi di Steam sono stati vietati anche in Vietnam, per motivi ancora non chiariti. Anche se alcuni hanno suggerito l'utilizzo di VPN agli utenti vietnamiti di Steam per aggirare le nuove restrizioni, l'ultima ondata di divieti suggerisce che questo potrebbe mettere a repentaglio i loro account, esponendoli al rischio di essere bloccati.