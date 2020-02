Hellpoint: The Thespian Feast è gratis su PC, ecco i dettagli

A distanza di anni abbiamo visto un sacco di giochi che si ispiravano ai soulslike come Lords of the Fallen, Nioh, Salt and Sanctuary ed altri ancora. Diverse settimane fa è stato rilasciato il trailer di lancio dell’ennesimo titolo che si ispira al genere chiamato Hellpoint, sviluppato dai ragazzi di Cradle Games per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per chi non lo sapesse, con il termine soulslike si intende comunemente quell’insieme di videogiochi che per gameplay trae ispirazione dai titoli dei Souls nati dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Quasi dieci anni fa From Software è stata pioniera di un nuovo modo di approcciare la categoria degli action rpg con Demon’s Souls, titolo in esclusiva per PlayStation 3, ma è grazie alla triologia dei Dark Souls che il soulslike ha fatto parlare di sé. Diverse settimane fa vi parlammo di Hellpoint, l’ibrido tra l’opera di Miyazaki a tinte horror che ricorda anche Dead Space. In queste ore gli autori hanno mostrato un filmato che ci presenta The Thespian Feast. Qui di seguito potete gustarvi il trailer.

Hellpoint

The Thespian Feast è una missione standalone, scaricabile gratuitamente su Steam, che si colloca cronologicamente a un anno di distanza dagli eventi della campagna principale di Hellpoint e ne rappresenta una sorta di demo che ci aiuterà a familiarizzare con le dinamiche di gameplay e di build. Come possiamo vedere dal video oltre a meccaniche “alla Dark Souls” vediamo anche delle sezioni decisamente più platform. L’ambientazione di The Thespian Feast fa da sfondo alla sesta mappa di Hellpoint e si focalizza sulle sfide da affrontare contro i demoni alieni Thespian che hanno invaso la stazione spaziale del gioco.

Ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.