Hi-Fi RUSH ha debuttato solamente nella giornata di mercoledì, ma uno streamer di Twitch ha sollevato una questione decisamente importante, che riguarda il futuro a lungo termine del gioco. Futuro che potrebbe essere compromesso, a causa della sua natura e dei suoi contentui.

A parlare è KidSmoove, che in un post pubblicato su Twitter ha esposto il suo dubbio. In sintesi, secondo l’autore del post, converrebbe acquistare Hi-Fi RUSH invece di giocarlo sfruttando Xbox e PC Game Pass. Il motivo risiederebbe nelle sue musiche. Non è un mistero che il nuovo gioco di Tango Gameworks faccia uso di un’ampia selezione di brani originali ma anche su licenza, e sono proprio questi ultimi a preoccupare l’utente.

Già in passato è accaduto, infatti, che alcuni giochi venissero rimossi dai loro store (parliamo, ovviamente, di versioni digitali) proprio per la scadenza delle licenze dei brani musicali. Forza Horizon 4 è l’esempio lampante, ma anche Grand Theft Aut 4 è stato coinvolto nella stessa situazione. Nel caso del racing game di Playground Games, il gioco è stato rimosso dallo store, mentre per il titolo Rockstar Games si è passati a rimuovere i brani “incriminati”. Difficile però che per Hi-Fi RUSH avvenga lo stesso: il gioco è infatti interamente basato sulle canzoni presenti ed è dunque più facile che venga eliminato dallo store. Chiaramente l’opzione B potrebbe risultare in un aggiornamento che renda di default la modalità “Streamer”, che include solamente musica originale, composta e registrata per il gioco vero e proprio. Ovviamente però è ancora troppo presto per parlarne in maniera approfondita.

Should probably buy #HiFiRush due to all the licensed music it may not have a long shelf life. — KidSmoove⚡️ (@kidsmoove) January 26, 2023

Le paure dello streamer ovviamente sono proiettate a un futuro lontano. Il nostro consiglio, però, è quello di godervi il gioco di Tango Gameworks senza troppe paure: nel caso dovesse succedere qualcosa, passerà diverso tempo. Giocatelo tranquilli, anche per sperimentare qualcosa di davvero molto particolare.

